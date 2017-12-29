"Уверен, что отважная, мужественная и патриотическая молодежь...", - поздравление Э.Рахмона

08:36 01.01.2018 Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с 2018 годом. Текст телевизионного обращения опубликовала пресс-служба президента РТ.

Дорогие соотечественники!

Согласно григорианскому календарю заканчивается 2017 год и наступает 2018 год.

По этому случаю искренне поздравляю весь народ Таджикистана и всех соотечественников, проживающих за рубежом.

В наступающий год желаю каждой семье мирной и спокойной атмосферы, благополучия и счастливой жизни.

Надеюсь, что Новый год для славного народа Таджикистана будет успешным и следующим этапом развития конструктивных и плодотворных действий, будут реализованы намеченные цели и задачи, исполняться наши надежды и чаяния.

Поскольку для народа нашей страны уходящий год был годом бескорыстного труда в деле развития нашей независимой Родины.

Несколькими днями ранее в Послании Президента к Маджлиси Оли страны были подробно обсуждены достижения, достигнутые нами в 2017 году, а также намечены цели и задачи на следующий год.

Сегодня все мы благодарны, что крепкой волей нашего древнего и цивилизованного народа на земле наших предков царит мир и политическая стабильность, а жители страны вместе трудятся для светлого будущего Родины.

Именно благодаря мирной и стабильной атмосфере страны, в 2017 году все наши ресурсы и возможности были направлены на улучшение условий жизни жителей страны и реализацию ряда инициатив в этом направлении, и мы намерены и далее интенсивно продолжать этот процесс.

С учетом роли и особого положения молодежи страны, на которых будут возложена будущая судьба нашей нации и государства, 2017-й год был объявлен Годом молодежи, это способствовало дальнейшему увеличению достижений нашей достойной молодежи в различных социально-экономических, культурных и спортивных областях.



Уверен, что отважная, мужественная и патриотическая молодежь Таджикистана вместе со всем нашим благородным народом - созидателем будет прилагать все свои усилия в дело защиты независимости и свободы, укрепления основ национальной государственности, развития высокого национального самосознания и самопознания, достойного представления Таджикистана на международной арене, экономического и социального развития, культуры и, в целом, развития нашей любимой Родины.



В этой связи, хотелось бы напомнить, что каждый из нас должен в Новом году, используя все возможности, усердно работать для дальнейшего укрепления государственной независимости, для роста ее достижений, для защиты интересов государства и нации и дальнейшего развития нашей любимой страны, с высоким чувством патриотизма, бескорыстно трудиться и направить все свои силы и возможности, знания и опыт для процветания нашей священной земли.



Особенно в то время, когда политические, экономические, социальные и культурные интересы мировых держав имеют тенденцию усиления, в результате чего ситуация на планете день ото дня становится сложнее, все мы несем ответственность за защиту независимости и свободы, то есть за величайшее благо нашей жизни, и должны быть готовыми для защиты наших национальных и государственных интересов, воспитывать наших детей в духе патриотизма, уважения к законам и правопорядку, освоения науки и знаний, искусства и ремесел и благоустройства земли наших предков.



Как было упомянуто в моем Послании высшему законодательному органу страны, мы уже должны начать подготовку к достойному проведению 30-летия нашей государственной независимости.

Уверен, что с первых дней Нового года будут мобилизованы созидательные работы и деятельность славного народа Таджикистана во имя независимости Родины.



Я желаю, чтобы Новый год принес в каждый дом Таджикистана мир и стабильность, благополучие и процветание, большие достижения и прогресс, и чтобы благие намерения и цели были реализованы самоотверженным трудом каждого жителя страны и общими усилиями нашего славного народа.



Позвольте еще раз поздравить всех наших дорогих соотечественников с наступлением Нового года и пожелать каждой семье здоровья и счастья, а нашей любимой Родине - вечного мира и стабильности.



С Новым годом, дорогие соотечественники! Источник - ca-news.org

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