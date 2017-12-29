"Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", - у страны Аркадага новый девиз на весь 2018 собачий год

06:48 01.01.2018 Президент Туркменистана обобщил итоги уходящего года



Государственное информационное агентство Туркменистана / 29.12.2017 / В фокусе событий



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заключительное в этом году - предновогоднее заседание Кабинета Министров. В ходе заседания Президент Туркменистана вкратце подвел итоги выполненной за текущий год работы.



Как отметил глава государства, в настоящее время в глобальной экономике продолжается серьезный кризис. Несмотря на позитивные прогнозы Международного валютного фонда относительно роста ВВП на 2017-2018 годы, в некоторых странах темпы роста экономики по-прежнему остаются на низком уровне.



В результате, принимая во внимание происходящие процессы, нам удалось осуществить большой объем работы в целях обеспечения своевременной реализации принятых программ и недопущения снижения уровня жизни нашего народа, сказал глава государства. Туркменистану, являющемуся крупнейшим производителем природного газа, удалось адаптироваться к сложным внешним условиям, в том числе к устойчивому снижению цен на нефть и газ, ослаблению экономической активности торговых партнеров.



В этой связи за последние два года нами были предприняты некоторые меры, продолжил Президент, отметив, что были сокращены объемы государственных инвестиций, постепенно снизили курс валюты, а также единожды подняли тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, активизировали проводимые работы по развитию производственной базы, приняли масштабные программы по увеличению объемов добычи природного газа, строительству новых трубопроводов, дальнейшему развитию нефтехимической промышленности. Было запланировано осуществление многих работ по добыче и переработке не только углеводородных, но и других природных ресурсов, особенно по поддержке негосударственного сектора экономики и предпринимательства, отметил глава государства.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в результате предпринятых мер ожидается рост ВВП на 6,5 процента. Следует отметить, что нашим успехам способствует проводимая политика индустриализации, направленная на увеличение объемов экспорта природного газа, развернутая в стране масштабная кредитная политика, увеличение объемов производства импортозамещающей продукции и развитие экспорта. Таким образом, дефицит Государственного бюджета сохраняется на самом низком уровне, сказал туркменский лидер.



Как констатировал глава государства, курс маната, судя по прогнозам, останется стабильным – примерно на уровне 6 процентов инфляции. Ожидается, что будет сохранен баланс доходной и расходной частей Государственного бюджета, поскольку выполнены все планы и государственные программы, намеченные на 2017 год. Сбалансированный Государственный бюджет приняли на следующий год, на 10 процентов увеличили размеры заработной платы, пенсий и государственных пособий. У нас нет никаких проблем и с выплатой зарплаты.



Как отметил далее Президент страны, в текущем году было проведено 52 заседания Кабинета Министров, 17 заседаний Государственного совета безопасности, а также 42 различных совещания государственного уровня. Подводя итоги международной деятельности в текущем году, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что правительственная делегация нашей страны осуществила 8 зарубежных визитов. Состоялось 20 визитов в Туркменистан глав зарубежных государств и правительств.



В 2017 году прошли многочисленные встречи Президента Туркменистана с официальными представителями иностранных государств и международных структур, в том числе с официальными лицами на уровне министров, руководителями международных и региональных организаций, главами аккредитованных в нашей стране дипломатических миссий, а также руководителями различных международных корпораций и компаний.



Как подчеркнул глава государства, в уходящем году значительными успехами нашей дипломатии можно считать Объявление Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 12 декабря Международным днем нейтралитета, принятие Резолюций "Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии" и "Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития", включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО искусства пения и танца куштдепди.



Кроме того, наша страна в 2017 году была избрана председателем Конференции Энергетической Хартии и Международного фонда спасения Арала на 2017-2019 годы, участвовала в 20 мероприятиях Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что данные факты являются подтверждением эффективности сотрудничества нашего нейтрального государства в рамках международных организаций.



Как отметил Президент страны, на заседаниях Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, а также во время визитов и встреч на международном уровне были рассмотрены сложные вопросы политического, экономического и социального характера, по которым с учетом нейтрально-правового статуса нашей страны приняты соответствующие решения и подписаны документы. Все они, а также согласованная, плодотворная и целеустремленная работа, широкая поддержка народа дали положительные результаты, явившись залогом успехов в экономике и внешней политике.



Делегация МВФ, недавно посетившая Туркменистан, положительно оценила проводимую в этом направлении работу, подтвердив правильность принятых нами решений в сфере экономики и избранного пути, сказал глава государства. В результате, несмотря на сложные условия, нам удалось в этом году осуществить весьма большой объем работы, многого добиться и решать актуальные вопросы, продолжил Президент Туркменистана.



В нынешнем году, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, было завершено строительство комплекса зданий Олимпийского городка. На высоком организационном уровне проведены V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, подготовка к которым дала мощный импульс развитию спорта в нашей стране. В уходящем году наши мастера спорта во всех международных турнирах завоевали 776 медалей, из них 253 –золотых, 239 – серебряных и 284 – бронзовых.



Далее глава государства констатировал, что в Лебапском велаяте построено крупное предприятие по производству калийных удобрений, введены в эксплуатацию железнодорожный и автомобильный мосты через Амударью, другие заводы и объекты. Нас особо радует, сказал глава государства, что были сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью свыше 2 миллионов квадратных метров, многочисленные школы и детские дошкольные учреждения, объекты сферы здравоохранения, а также отели в Национальной туристической зоне "Аваза".



В настоящее время, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, ведется строительство 1660 объектов общей стоимостью около 43 миллиардов долларов США. Таким образом, Туркменистан внес и продолжает вносить огромный вклад в укрепление мира и устойчивого развития в регионе, создание атмосферы добрососедства и сотрудничества.



В целом, несмотря на то, что в нынешнем году складывалось много как негативных, так и позитивных условий политического и экономического характера, и для всех стран он выдался чрезвычайно трудным, мы ожидаем высокие темпы прироста ВВП, а именно 6,5 процента. Оценивая итоги текущего года, можно с уверенностью констатировать то, что для страны и народа 2017 год, несмотря на трудности, стал, в целом, одним из благоприятных, подчеркнул Президент Туркменистана.



В продолжение выступления глава государства напомнил участникам заседания, что в следующем году в нашей стране состоится ряд важных мероприятий. В их числе – выборы членов халк маслахаты, проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике и международного авторалли, а также начало строительства международного газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), которые должны быть организованы на высоком уровне.



Основы демократии, заложенные тысячелетия назад нашими предками, в нынешних условиях наполняются новым содержанием, предусматривая проведение выборов руководителей в обстановке максимальной открытости путем свободного волеизъявления каждого гражданина, что находит отражение как в наших традициях, так и в национальном законодательстве. Поэтому выборы должны во всех регионах страны пройти организованно, с соблюдением всех норм, констатировал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.



Говоря о предстоящем чемпионате мира по тяжелой атлетике, международном авторалли, глава государства отметил, что Туркменистан подобные грандиозные спортивные мероприятия мирового уровня проводит не впервые. Необходимо их провести также организованно и на высоком уровне как V Азиатские игры.



Акцентировав внимание на строительстве международной энергомагистрали ТАПИ, туркменский лидер подчеркнул, что участвовать в сооружении газопровода и инвестировать в этот проект средства изъявили желание многие компании. Думаю, что обеспечение высокого качества намеченных работ в строгом соответствии с графиком еще больше приумножит число потенциальных инвесторов, сказал Президент страны.



Глава государства остановился на вопросах организации дежурств и работы соответствующих структур, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел. Необходимо наладить бесперебойную и надлежащую работу всех служб коммунального хозяйства, электро- и водоснабжения, медицинских учреждений, пассажирского транспорта, магазинов, а также повсеместно обеспечить соблюдение правопорядка, сказал глава государства.



Далее Президент Гурбангулы Бердымухамедов остановился на символе наступающего Нового, 2018 года – Года Собаки, а для нас – алабая Вепалы.



Астрологи считают собаку мудрым, справедливым и чутким животным, отмечая ее преданность и дружелюбие. В этой связи глава государства высказал мнение, что предстоящий год по сравнению с уходящим будет более стабильным и гармоничным. Как мы знаем, алабай – верный и преданный спутник человека, всегда готовый защитить тех, кто нуждается в помощи. Случись беда, он способен противостоять сильному врагу, воздать по заслугам негодяям, тунеядцам, мошенникам.



Кроме того, им присущ весьма беспокойный характер, благодаря чему они круглый год бдительно стоят на страже мирной жизни, причем всегда справедливы и никогда не предадут. Исходя из этого, и будучи нацеленными следовать своим исконным традициям, мы можем рассчитывать, что Год Собаки будет для нас благополучным. Хотя эти животные предпочитают не менять уклад жизни, но улучшение ее условий им по нраву, сказал глава государства.



Такие астрологические характеристики позволяют надеяться, что новый год будет годом благополучия, принося успех людям упорным и трудолюбивым, и которым всегда будут сопутствовать высокое уважение, почет и процветание. Эти животные делают нас счастливее, добрее, радостнее, им присущи скромность, благородство, что выражается в неприятии погони за славой.



Следующий год будет годом торжества дружбы и чистосердечия. И даже в отношениях с конкурентами мы должны оставаться стойкими и верными нашим исконным принципам, тем более, что для следующего года будет характерны умение противостоять любым ухищрениям и действовать безошибочно, а созидательный подход к любому делу преумножит нашу уверенность в том, что нам будут открыты все пути, будут сделаны невиданные открытия, реализованы крупные проекты. У трудолюбивых и энергичных людей, занимающихся любимым делом, все будет получаться удачно.



Думаю, что в Новом году со здоровьем людей особых проблем не будет, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что с вредными привычками придется расстаться, и тогда на такие отравы, как табак и алкоголь особо тратиться не придется.



Добрым отношениям с людьми мы должны, как и прежде, быть привержены и в следующем году. Именно такие отношения оградят нас от дурных намерений любого злоумышленника. И к тому же рядом с нами – Вепалы, который на благородных взирает с добром. А благородство присуще тем, кто стремиться к духовному совершенству, творить добро, жить в мире и дружбе.



Чтобы Новый год принес нам счастье, любовь и благополучие, мы должны придерживаться этих принципов, продолжил глава государства, и, в первую очередь, не быть мелочными в жизни, никому не причинять зла, относиться к людям с доверием, в бытовых ситуациях быть выдержанными и мудрыми.



Как отметил глава государства, символ следующего года – собака – животное домашнее. В 2018 году мы должны с особым почитанием относиться к семейным ценностям, дружбе, родному очагу, больше времени посвящать семье, поддерживать и помогать близким. Собакам присуще обостренное чувство справедливости, еще раз отметил глава государства, а где торжествует справедливость, там сильна целеустремленность жизни, что позволяет достичь многого, приумножая надежды на добрые преобразования, открывающиеся новые перспективы, успехи, торжество в мире истины и справедливости.



В этой связи, отметив, что считает необходимым вступать в Новый год с чистыми помыслами и благими намерениями, принимая взвешенные и созидательные решения, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал всем участникам заседания добиться высоких результатов и прекрасных успехов, сделать следующий решительный шаг на пути обеспечения дальнейшего процветания страны, счастливой и благополучной жизни народа страны.



Отметив, что доброй традицией стало выдвижение определенного для каждого года девиза, помогающего нам уверенно продвигаться к намеченным целям, глава государства напомнил, что для следующего года мы выбрали девиз "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", а также утвердили эмблему 2018 года.



Завершая заседание Кабинета Министров, Президент Туркменистана сердечно поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав в наступающем году крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в работе. Источник - turkmenistan.gov.tm

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