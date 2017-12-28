"Валенки от Навального" или возмездие для провокатора, - Р.Устраханов

22:11 31.12.2017 Обычный районный следователь, даже не "важник", без особых усилий сможет подготовить обвинительное заключение на Навального Алексея Анатольевича, 1976 года рождения, ранее судимого и направить дело в суд. Особенно после его публичной "проповеди", последовавшей за отказом в регистрации кандидатом на выборы главы государства. Собственно говоря, Навального вместе с его "гопкомпанией" давно следовало засадить на нары "всерьез и надолго". Но выкормыш Йельского университета явно поставил задачу испытать терпение российского правосудия. А оно, полагаем, закончится после "сольного" выступления несостоявшегося кандидата в президенты.



Теперь о том, что наговорил Навальный. А мистер Навальный провозгласил, ни много ни мало "забастовку избирателей" в предстоящих президентских выборах. "Забастовка" будет осуществляться следующими образом:



-- "предвыборные штабы" Навального, функционирующие в 84 городах Российской Федерации, отныне превращаются в "штабы избирательной забастовки". Они, по заявлению Навального, начинают агитационную работу по убеждению граждан не участвовать в выборах главы государства;



-- при проведении выборов 18-го марта на избирательные участки, по указанию Навального, направят его сторонников и членов "забастовочного штаба". На них Навальный возложил контроль явки граждан на избирательные участки;



-- Навальный для каждого "забастовщика" ставит задачу не только заниматься агитацией, направленной на отказ от участия в выборах, но и против власти. Призывает граждан не признавать итоги выборов и, соответственно, выборную власть.



Начнем с агитации против власти и непризнания результатов выборов, к чему призывает Навальный. Данная формулировка означает не что иное, как подстрекательство к массовым беспорядкам. Причем на них Навальным ориентирована целая структура: так называемый "штаб забастовки выборов". То есть в изложенном усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 33 ч. 4, ст. 212 УК РФ -- подстрекательство к организации массовых беспорядков.



Заявление Навального несет в себе также признаки экстремизма, определенные Федеральным законом РФ "О противодействии экстремистской деятельности". Под экстремизмом (экстремистской деятельностью), кроме прочего, закон понимает:



-- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав, соединенные с насилием либо угрозой его применения;



-- воспрепятствование законной деятельности избирательных комиссий, соединенное с насилием либо угрозой его применения;



-- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению.



Дело в том, что господин Навальный не зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах. Поэтому никаких представителей "забастовочных штабов" на избирательные участки он направлять не может. А появление "хунвейбинов" Навального на избирательных участках следует расценивать как форму психического воздействия на пришедших на выборы граждан. Избиратели воспримут "группы забастовки" как угрозу физического насилия в свой адрес. Воспримут вполне обоснованно. Известно, что участники навальновских акций, -- как правило, незрелая молодежь с возрастным радикализмом и поведенческой бесконтрольностью.



"Забастовочные бригады" Навального у избирательных участков -- не что иное, как воспрепятствование законной деятельности и для избирательных комиссий. Члены комиссий -- обычные местные жители. Они увидят в агрессивных молодчиках у избирательных участков угрозу и нормально исполнять свои обязанности не смогут.



Вывод из сказанного на поверхности. Заявление Навального "о забастовке выборов" содержит признаки преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ -- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Но свою деятельность, попадающую под признаки экстремистской, Навальный намеревается осуществлять через руководимую им организационную структуру. Следовательно, есть основания признать его "забастовочный штаб" экстремистской организацией, участие в котором должно влечь уголовную ответственность. Тогда перед Навальным замаячит перспектива привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 282. 1 УК РФ -- организация экстремистского сообщества.



И это еще не все. Статья 23 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" четко определяет перечень субъектов контроля на избирательных участках. В связи с чем попытка незаконного наделения Навальным себя (членов своего штаба) функцией контроля за явкой избирателей, содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство).



Теперь по оценке выступлений Алексея Навального на митингах в рамках его "предвыборных" турне по российским городам и в "Фонде борьбы с коррупцией". Их направленность на возбуждение социальной розни, разжигание ненависти к социальным группам: к государственным служащим, предпринимателям и руководителям крупных российских компаний очевидна. То есть речь идет о признаках преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ -- действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе.



Чернышевское "Что делать?" дает ответ однозначный. Задача первоочередная -- замена условного наказания Навальному реальным. У ФСИН оснований для замены предостаточно. В 2017-м Алексей Навальный неоднократно находился под административным арестом -- за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, за организацию не согласованных с властями акций.



Необходимо создание следственно-оперативной группы (СОГ). Ее задача -- сбор доказательной базы по перечисленным выше деяниям Навального с привлечением к уголовной ответственности по озвученным (и другим) статьям уголовного кодекса. Особой трудности в этом нет -- все в интернете. К СОГ закрепить специалистов для проведения психолингвистических экспертиз по выступлениям Навального, содержащих признаками преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ. Таковых насчитается несколько десятков и по каждому потребуется проведение экспертизы без каких-либо задержек.



В состав следственно-оперативной группы следует включить сотрудников службы по экономическим преступлениям. На них возложить проверку поступления денежных средств Навальному в рамках его "предвыборной" деятельности, их расход. Суммы поступали немалые. Вектор проверки -- завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием. Навальный знал о невозможности выдвигаться кандидатом на выборы главы государства ввиду непогашенной и неснятой судимости. Тем не менее публично призывал граждан финансировать его "предвыборную" кампанию. То есть в его действиях могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Конечно, перечисленные мероприятия предполагают большой срок расследования уголовного дела. Выход -- в направлении в суд расследованных эпизодов и последующие новые судебные слушания по расследованным с прибавлением срока наказания.



Вообще поразительно: в столь короткий период условного наказания Навальный "привлек" к себе столько статей уголовного кодекса, что ими можно обвешать его как новогоднюю елку игрушками. В сложившейся ситуации у Навального есть единственные выход: добровольно явиться в следственные органы с явкой с повинной. Для него -- это способ избежать максимальное наказание за содеянное.



Разумеется, изложенное -- частное мнение автора статьи, так как признание лица преступником -- исключительная компетенция суда. А он у нас, как известно, самый гуманный в мире. Попробовал бы Навальный в той же демократичной Германии публично заявить о непризнании власти, оскорблять ее представителей. Свои пять лет тюрьмы схлопотал бы незамедлительно! Желающие убедиться в правоте сказанного могут ознакомиться с параграфами 90а и 90b Уголовного Кодекса ФРГ. Подобный подход к неприкосновенности власти присутствует во всех государствах Евросоюза, вставших грудью на защиту несостоявшегося кандидата.



Вне сомнений, Навальный пересек черту, за которой заканчивается снисхождение государства и начинается давно назревший спрос. Пауза применения права к опасному для общества провокатору слишком затянулась. Поэтому спрос, полагаем, выразится справедливым приговором с убытием антигероя в "места не столь отдаленные". Там у Навального появится возможность получить востребованную эскимосами Аляски профессию пимоката. А вернувшись домой, Алексей Анатольевич сможет заняться прибыльным для содержания семьи бизнесом: изготовлением и продажей валенок в самый северный штат родной ему Америки. Бренд "Валенки от Навального" успех предприятия на высочайшем международном уровне гарантирует!



Устраханов Руслан

Мурманск Источник - ЦентрАзия

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