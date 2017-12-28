"Elementarlyq matematika". В Казахстане начали печатать учебники на латинице

19:39 31.12.2017 Учебники на латинице издали в Караганде для студентов вузов



В Карагандинском государственном университете имени Букетова презентовали четыре учебных пособия, изданных на латинской графике, сообщает портал ekaraganda.kz.

Экспериментальные учебники подготовили и издали преподаватели КарГУ. Это "Algebra", "Di’fferenci’alyq ten’dey’ler", "Elementarlyq matematika" и "Injenerli’k reologia".



Пособия знакомят студентов и магистрантов с основами учебных дисциплин на латинице.





В вузе отметили, что введение латинской графики даст долговременный эффект, так как подавляющее большинство специализированной литературы и методических пособий издано на английском языке либо с использованием латинской графики.



Кроме учебников, студентам презентовали мобильное приложения на IOS-платформе для транслитерации казахского текста с кириллицы на латиницу. Приложение разработал студент факультета математики и информационных технологий Айдамир Аскертай, сообщает Informburo.kz.



11 сентября на парламентских слушаниях в Мажилисе разработчики презентовали новый вариант казахского алфавита на латинице. В нем использованы 25 латинских букв и 8 диграфов.



Чуть позже Нурсултан Назарбаев ответил казахстанцам, критикующим проект алфавита на латинице. Он отметил, что к 2022 году начнется преподавание с первого класса в школах на латинице. Деловая документация, периодическая печать, учебники должны быть переведены на латиницу до 2025 года. Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514738340

Новости Казахстана

