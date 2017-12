США теряют влияние, - Фарид Закария

18:26 31.12.2017 Спад влияния США - великая глобальная история нашей эпохи



Даниэл Канеман (Daniel Kahneman), получивший Нобелевскую премию по экономике за то, что изменил наше представление о человеческой мотивации, однажды сказал: "Никто никогда не принимал решения из-за какой-то цифры. Им нужна история". Это в одинаковой степени относится и к странам, и к отдельным людям. Страны всегда ориентировались на более масштабную международную историю. А какова сегодняшняя глобальная история?



На протяжении десятилетий важной составляющей картины мира была идея холодной войны. Почти каждое государство действовало или реагировало на действия в контексте этой идеологической, политической и военной борьбы. Потом наступил 1989 год, и произошел крах коммунизма. В течение следующих лет двадцати доминирующим направлением стало открытие мира - глобализация - по мере того, как страны боролись за право стать новыми востребованными рынками, а западный демократический капитализм казался неизбежным, чему способствовали власть и авторитет США. Теракты 11 сентября стали неожиданным ударом, негативно повлиявшим на эту благостную картину мира, и на протяжении какого-то времени, похоже, ход истории определял исламистский терроризм. Но терроризм оказался силой недостаточно мощной и ограниченной, чтобы стать масштабной глобальной историей.



Так какова же сегодняшняя глобальная история? Я бы сказал, что главной тенденцией сегодня является спад американского влияния. Не падение американского могущества - эта страна в экономическом и военном отношениях по-прежнему остается непревзойденной, а снижение ее стремления и способности использовать это могущество для формирования мира. Нынешняя администрация, судя по всему, намерена обнулить все величайшие достижения Соединенных Штатов - как она это делает в случае со Всемирной торговой организацией - или попросту не заинтересована в разработке глобальной повестки дня. Дональд Трамп станет первым за почти столетний период президентом, который в конце своего первого года пребывания у власти не устроил бы правительственный званый ужин для главы иностранного государства.



В этом месяце министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что "самые важные изменения, затрагивающие наш западный мир и, более того, мир в целом", вызваны "нынешним отказом Соединенных Штатов под руководством Трампа от своей роли надежного гаранта многосторонности". Эти изменения, отметил он, "способствуют ускорению преобразования мирового порядка,… при этом возрастает риск торговых войн, гонки вооружений и вооруженных конфликтов".



По мнению Габриэля, в этой ситуации перед Европой встает вопрос едва ли не самого существования континента. После окончания Второй Мировой войны, говорит он, "Европа была американским проектом, задуманным явно в интересах Соединенных Штатов. Тем не менее, нынешняя администрация США сегодня воспринимает Европу очень сдержанно, рассматривая прежних партнеров как конкурентов, а иногда даже видит в них, мягко говоря, экономических соперников". Он призвал Европу взять свою судьбу в собственные руки и отмежеваться от внешней политики США.



Обратите внимание и на июньское выступление министра иностранных дел Канады Христи Фриланд (Chrystia Freeland), в котором она поблагодарила Соединенные Штаты за то, что они на протяжении 70 лет осуществляли руководство международной системой. При этом она решительно заявила, что при администрации Трампа американское руководство этой системой подошло к концу.



Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин выступил в октябре на XIX съезде коммунистической партии, и из его выступления стало ясно, что он признает эти новые реалии. "Международные позиции Китая, его репутация возросли как никогда", - отметил он. И страна "прокладывает новый путь к тому, чтобы и другие развивающиеся страны достигли модернизации". Си Цзиньпин объявил о "новой эре,… в которой Китай выходит на передний план и вносит все более весомый вклад, действуя на благо человечества". В своих прежних выступлениях он смело заявлял, что Китай станет новым гарантом глобального торгового порядка.



Значит, это и есть глобальная история нашего времени. Страна, создавшая сегодняшнюю международную систему, защищавшая ее и следившая за соблюдением ее принципов, самоустраняется и уходит в изоляцию, заботясь только о себе и своих интересах. Европа - еще один важный сторонник и защитник открытого и основанного на системе правил мира - не способна решительно действовать на мировой арене с каким-либо четким видением или целью и по-прежнему одержима судьбой своего собственного континентального проекта. Заполняя вакуум власти, множество небольших и нелиберальных держав - Турция, Россия, Иран, Саудовская Аравия - ринулись вперед, стремясь занять ведущие позиции в своих регионах. Но только Китай по-настоящему обладает необходимой отвагой и стратегическим мастерством, чтобы потенциально определять, какой будет следующая глава в истории нашей эпохи.



10 лет назад я описал "постамериканский мир", который появится не по причине упадка Соединенных Штатов, а в результате "подъема остальных". Этот мир действительно зарождается, поскольку другие страны процветают. Но процесс этих изменений резко ускоряется в результате безрассудного и опасного решения администрации Трампа отказаться от глобального влияния Соединенных Штатов - влияния, которого пришлось добиваться более 70 лет. Как мог бы написать в Twitter президент - "Печально!"



Фарид Закария (Fareed Zakaria)



The Washington Post, США



Оригинал публикации: The decline of U.S. influence is the great global story of our age

29/12/2017 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514733960

Новости Казахстана