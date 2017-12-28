Из-за ошибки правительства в Бишкеке срочно собирают КырПарламент на внеочередное заседание - забыли ратифицировать Таможенный кодекс ЕЭС

14:17 31.12.2017 Впервые за 26 лет парламент Кыргызстана собирается на внеочередное заседание из-за ошибки правительства



Альбина Метерова. Впервые за 26 лет парламент Кыргызстана собирается на внеочередное заседание из-за ошибки правительства. Об этом заявил депутат от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров на внеочередном заседании Жогорку Кенеша в субботу, 30 декабря.



"Впервые за 26 лет в истории Кыргызстана из -за ошибки правительства парламент собирается на внеочередное заседание. Я думаю Сапар Исаков (премьер-министр КР – КирТАГ) примет меры. Ранее, когда мы принимали данный законопроект ("О ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва" - КирТАГ), министр экономики Артем Новиков уехал в командировку. Когда мы рассматриваем такие важные международные соглашения, министры, прекращайте свои командировки! Надо прекращать такую безответственность", - возмутился Акылбек Жапаров.



Как уже сообщалось, депутаты Жогорку Кенеша собрались на внеочередное заседание парламента в субботу, чтобы рассмотреть и обсудить документ о возражении президента к закону "О ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва".



27 декабря в парламенте рассматривался данный документ, и как пояснили КирТАГ в пресс-служба Жогорку Кенеша, документ был принят с ошибкой.



"Инициатором законопроекта было правительство. Депутаты ратифицировали законопроект 27 декабря. Но когда законопроект уже пошел на подпись к президенту, в аппарате президента увидели ошибку, и поступило возражение президента. Аппарат правительства вовремя не вернул документ с возражениями президента в парламент", - пояснили ситуацию в пресс-служба.



Вице-премьер-министр Даир Кенекеев, представляющий документ на заседании парламента в субботу, сообщил, что правительство не внесло на рассмотрение парламента данный документ вовремя по техническим причинам.



Отметим, ранее Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС ратифицировали Беларусь, Россия, Армения и Казахстан. 14 ноября закон о ратификации подписал президент России Владимир Путин, 17 ноября – президент Беларуси Александр Лукашенко, 30 ноября закон подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 15 декабря – президент Армении Серж Саргсян.



Напомним, Таможенный кодекс ЕАЭС вступает в силу с 1 января 2018 года. Решение были принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств - членов ЕАЭС, который прошел 11 октября 2017 года в городе Сочи. Президент КР Алмазбек Атамбаев не присутствовал на заседании, отменив свой визит в связи с угрозой массовых беспорядков в стране в преддверии выборов нового президента, которые прошли 15 октября. Кыргызстан в Сочи представлял премьер-министр КР Сапар Исаков. Источник - kyrtag.kg

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