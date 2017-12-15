Куньминский международный марафон ШОС выиграл кыргыз Адилет Кыштакбеков. Молодец!

13:15 31.12.2017 Информационное сообщение МИД КР от 31 декабря 2017 г.



31 декабря 2017 года в г. Куньмин (Китай) состоялся Куньминский международный марафон ШОС, в котором приняли участие более 14000 спортсменов и любителей из 27 стран мира.



На основной дистанции в 42км первым к финишу пришел кыргызстанец Адилет Кыштакбеков, результат которого составил 2 часа 23 минуты 21 секунд.



Награду побетилям вручил Генеральный секретарь ШОС Рfашид Алимов.



Поддержать нашего легкоатлета прибыли в Куньмин представители Посольства КР в КНР. Источник - ЦентрАзия

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