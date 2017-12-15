 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Куньминский международный марафон ШОС выиграл кыргыз Адилет Кыштакбеков. Молодец!Куньминский международный марафон ШОС выиграл кыргыз Адилет Кыштакбеков. Молодец!
13:15 31.12.2017

Информационное сообщение МИД КР от 31 декабря 2017 г.

31 декабря 2017 года в г. Куньмин (Китай) состоялся Куньминский международный марафон ШОС, в котором приняли участие более 14000 спортсменов и любителей из 27 стран мира.

На основной дистанции в 42км первым к финишу пришел кыргызстанец Адилет Кыштакбеков, результат которого составил 2 часа 23 минуты 21 секунд.

Награду побетилям вручил Генеральный секретарь ШОС Рfашид Алимов.

Поддержать нашего легкоатлета прибыли в Куньмин представители Посольства КР в КНР.

Источник - ЦентрАзия
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