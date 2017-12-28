Казахи и узбеки против туркмен. Как большевики "советизировали" Хивинское ханство. 1919 год (история, архив)

12:20 31.12.2017 Протокол №61

Объединенного заседания Реввоенсовета Туркестанской Республики, представителей от Центрального исполнительного комитета, совета комиссаров, краевго комитета партии, мусульманского бюро.



10 июля 1919 г. г. Ташкент

Присутствовали: Саликов, Востросаблин, Красюков, Шишков, Федермессер, Темлянцев, Климов, Голубь, Федель, С.Иванов, Жуков, Калинин, Апин, Фахрет, Луценко, Лейтгольд, Мухитдинов.

Председатель Саликов. Секретарь Бочаров.



Заседание открыто 17 часов:



Слушали: 1. Доклад т. Луценко о положении Хивинских границ.

Т.Луценко. Господствующим элементом в Хиве является туркменское население, которое терроризировало все народности, заселяющие Хиву. Отношение Хивинского правительства к советскому Туркестану вызывающее, оно употребляет все усилия закрыть границы. Подобное отношение можно объяснить слабостью Туркестана. Хива стремится в полной мере использовать создавшееся положение в своих интересах. Немсмотря на неблагоприятные условия нам необходимо употребить все усилия для поддержания добрососедских отношений, что даст нам возможность воспользоваться природным богатством Хивы и оказать влияние в политическом отношении агитацией среди узбекского населения.



Нам необходимо достичь уничтожения диктатуры туркмен. В этом отношении особых затруднений встретиться не должно, так как узбеки, доведенные грабежами туркмен до отчаяния все при незначительной поддержке встанут на защиту своих прав. Настроение узбеков несомненно на стороне советского правительства. Киргизское население Мангишлакского уезда и Аму-Дарьинского отдела при наличии наших успехов также перейдет на нашу сторону. В заключение своего доклада предлагает: Краевому комитету партии немедленно присупить к разработке плана политического агитационного характера и выслать в Хиву и прилегающие к ней местности партийных товарищей. Для того чтобы привлечь на свою сторону киргизское население необходимо организовать из мусульман красную [гвардию - зачеркнуто] армию и выслать отряды из мусульман в Хиву. Увеличить гарнизон Петро-Александровска до 4.000 ч.



Т. Лейтгольд – представил письменный доклад, который и заслушивается.



Т. Голубь считает необходимым принять срочные меры к организации партийной работы в Хивинских владениях, так как в Хиве наблюдается два течения – Английское и Русское (советское), ориентацию последнего течения необходимо использовать в полной мере. Неоцененные услуги в разрешении этого вопроса нам окажет мусульманское бюро, которому необходимо в срочном порядке присутпить к работе насаждения идей коммунизма в Хивинских владениях.



Т. Якименко – Особенных надежд не возлагать на партийную работу. Влияния Советского правительства в Хиве можно добиться вооруженной силой, полагая, что больших сил не понадобится. По его мнению вся трудность вопроса заключается в удержании влияния, т.к. возможны частичные набеги. Предлагает не вмешиваться в политические дела Хивинского правительства, политическую же работу вести среди киргизского населения Мангишлакского уезда. Принять все меры вовлечения мусульманского населения в гражданскую войну.



Т. Голубь считает необходимым для борьбы с туркменскими бандами организовать красную армию из мусульман, для партийной раббоы т выслать партийных товарищей из мусульман.



Предлогается [принимается] предложение:



1. Предложить т. Луценко в срочном порядке представить доклад в письменном вид, который Реввоенсовет в копии разошлет соответствующим комиссариатам. С приложением копий протоколов /несколько слов неразборчиво вписаны от руки/ каждый комиссариат разработает свой план для принятия соответствующих мер в области своей деятельности.

/…/



Председатель Реввоенсовета Саликов

Секретарь Бочаров



РГВА

Ф.25859, О. 1, Д. 18, с. 77



Примечание:



ГОЛУБЬ Александр Наумович, 1885 г., еврей, сын киевского сапожника, дезертир царской армии, образование - начальное и тюремное (5 лет "Крестов"), с 1899 - революционер-"народник", с 1905 - член РСДРП(б), боевик военных организаций большевиков, в 1917 один из снабженцев оружием Петроградских большевиков при захвате власти /на немецкие деньги/, с 1917 - на рук. работе в Наркомате труда и НКИД РСФСР. С сент. 1918 - в аппарате НКИД РСФСР. В дек. 1918 г. командирован в Туркестан - комиссар иностранных дел Туркестанской АССР. С марта 1919 - руководитель "чрезвычайной миссии" ТАССР в Хиве, вел переговоры и заключил мирный договор с Джунаид-ханом.

После гражданской войны - полпред СССР в Турции, Латвии, Эстонии и др. дипломатической работе. Репрессирован не был.



ЛЕЙТГОЛЬД - революционер-"интернационалист" из числа бывших военно-пленных Австро-Венгерской армии. Один из организаторов Туркестанского крайкома иностранных коммунистов. С 1 апр. 1919 - "командующий Хивинским фронтом" (создание "фронта" провозглашено в Петро-Александровске-Турткуле местными сов. руководителями без согласования и одобрения властей Туркестанской АССР). Однако, "советизировать" Хиву малыми силами не удалось, "фронт" был вскоре распущен, а Л. отозван в Ташкент, активный участник гражданской войны на всех фронтах Туркестанской Республики. Дальнейшая судьба неизвестна.



ЛУЦЕНКО Николай Дмитриевич

Родился 2 декабря 1891 года в г. Казалинск Сыр-Дарьинской области. Русский. Из мещан. Отец – ямщик, почтовый староста в Казалинске, с 1902 г. – агент по грузоперевозкам в Ташкенте. Мать – из крестьян Харьковской губ.

Учился в приходском училище, г. Ташкент (1903-06 гг.). Окончил ремесленное училище в Ташкенте (1906-11 гг.). Окончил в Ташкенте 6-месячные курсы землемеров и 6-месячные коммерческие курсы. Учился 10-ть месяцев на саперном отделении Ташкентских командных курсов РККА (12.1919-09.1920 г.), не закончил. Недолго учился в Военно-индженерном училище в Москве. Учился в Ленинградском политехническом институте (04.1926-02.1927 гг.), не закончил.

Член Компартии с 1917 г.

Слесарь и токарь хлопкоочистительных заводах Левина, ст. Каракуль и Доберского в Чарджуе (1911-12 гг.); техник изыскателькой партии в Каршинских степях, землемер по найму в Хивинском ханстве (1913-15 гг.); чертежник Ташкентской городской думы (1915-17 гг.); помощник комиссара городской милиции Ташкента, один из руководителей ячейки РСДРП при Ташкентской гордуме, секретарь Союза служащих ташкентского самоуправления (02-07. 1917 г.); агитатор, кандидат в гласные от большевиков Томской городской думы (08.-09.1917 г.); член "боевого комитета" Ташкента во время боев с юнкерами в сентябре-октябре 1917 г., рядовой красногвардейского отряда; член и казначей Ташкентского комитета компартии, инструктор по организации советов земельно-водных комитетов и член коллегии наркомата земледелия Туркестана (1917-18 гг.); уполномоченный наркомзема Туркестана по проведению земельной реформы в Семиреченской области, организатор первых комитетов компартии в гг. Аулие-Ата и Пишпеке (1918 г.); председатель Верненского комитета партии, фактически, руководившего партработой во всей Семиреченской области, член оперативного штаба по подавлению восстания семиреченских казаков (04-12.1918 г.); пред. фракции ВКП(б) Семиреченского областного крестьянского съезда (11.-12.1918 г.); командир отряда и начальник оперативного штаба т.н. "Беловодского фронта" по подавлению крестьянского восстания (12.1918-01.1919 гг.); зав. отделом обобществления земель наркомата земледелия Туркестана (04-05.1919 г.); "высший военно-гражданский политический комиссар Памирского военно-пограничного района", во главе отряда пытался, но не смог пробиться на Памир, воевал с басмачами в р-нах Оша, Джалал-Абада (05-12.1919 г.); в качестве уполномоченного РВС Туркестана выполнил ряд разведывательно-дипломатических поручений Советского командования (1919 г.); с конца 1919 г. - в РККА: курсант, младший командир на Польском фронте, помощник комиссара, комиссар 2-го военно-полевого строительства Юго-Западного, затем - Южного фронтов, г. Екатеринослав; начальник учета Главного управления военно-учебных заведений при штабе Туркфронта (1920-22 гг.); комиссар Мусульманских военных курсов, г. Ташкент (05-08.1922 г.); комиссар Объединенной школы комсостава РККА им. В.Ленина, г. Ташкент (08.1922-03.1923 гг.); уполномоченный ЦСНХ Туркестана по Туркменской области – пред. Экономического совещания Туркменской области – пред. областной товарной биржи и рыночного комитета торговцев (03.-08. 1923 г.); уполномоченный Ашхабадским (Туркменским) отделением ТуркестанТорга, управляющий Туркменторгом (1923-25 гг.); зав. Бухарским, Зеравшанским окружным управлением внутренней торговли (1925-1926 гг.); с 1926 - пред. правления Киргизского треста "Торгсырье", член правления-представитель Главного хлопкового комитета наркомзема СССР в Киргизии.

Член ЦК Компартии Туркестана (с июня 1918-1919 г.).



САЛИКОВ Дмитрий Павлович, 1886 г.р., русский, из крестьян Оренбургской губ., образование - 4,5 года начальной школы, 11 месяцев воскресной школы и один курс рабфака.

член РСДРП(б) с 1.06.1906

до 1917 - слесарь на железной дороге; с 1917 - один из лидеров Оренбургских коммунистов, после захвата города белыми, отступил в Туркестан. С 1918 - секретарь парткома и член коллегии и зам. Комиссара путей сообщения Советского Туркестана. В 1919 - председатель Реввоенсовета Туркестанской Республики. После гражданской войны - нарком путей сообщения Казахской АССР и на других рук. хоз-х должностях. Репрессирован не был.



Подготовила:

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва Источник - ЦентрАзия

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