Кыргызский недо-президент Бабанов сдает депутатский мандат и уходит из политики

11:01 31.12.2017 Бывший политик после прошедших в Кыргызстане в середине октября выборов находится за границей.



Депутат кыргызского Жогорку Кенеша (парламента), бывший кандидат в президенты страны Омурбек Бабанов заявил о сложении депутатских полномочий и уходе из политики, передает Sputnik Кыргызстан.



Соответствующее заявление распространил политический штаб Бабанова. По словам экс-политика, еще до президентских выборов он дал слово своей команде, что в случае если он не получит поддержки большинства граждан, то уйдет из политики.

"Дорогие кыргызстанцы, с полным осознанием всех обстоятельств я заявляю об уходе из политики, включая партийную деятельность. Это непростое и нелегкое решение, но считаю его единственно верным в сложившейся ситуации. В этой связи заявляю о сложении с себя полномочий депутата Жогорку Кенеша", - добавил Бабанов.



Он попросил власти не использовать инструменты политического преследования против его сторонников и команды.



"Если и были политические ошибки, то вся ответственность лежит лично на мне", - отметил Бабанов.



Политик заявил, что в Кыргызстане прошли демократические, конкурентные выборы главы государства и это, прежде всего, заслуга бывшего президента Алмазбека Атамбаева.



В настоящее время Омурбек Бабанов находится за границей, куда выехал после выборов, состоявшихся 15 октября.



Генеральная прокуратура 4 ноября сообщила, что в его отношении возбуждено уголовное дело. 13 ноября стало известно, что Омурбек Бабанов перестал возглавлять парламентскую фракцию "Республика - Ата-Журт". Он объяснил это своим отсутствием в стране по причине болезни.



Выборы президента прошли в Кыргызстане 15 октября. Победил на выборах соратник уходящего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.



Встреча Бабанова в президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вызвала неудовольствие официального Бишкека: МИД Кыргызстана направил ноту протеста, а Атамбаев позволил себе резкие выражения в адрес руководства Казахстана, заявив о вмешательстве в предвыборную кампанию страны. Источник - zakon.kz

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