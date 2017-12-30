Власти Таджикистана объявили 2018 год "годом ремесленников" и освободили их от налогов

10:30 31.12.2017 Мастера давно просили о господдержке, уверяя, что без нее не могут конкурировать с ремесленниками из Узбекистана и Кыргызстана, где традиционные ремесла поддерживаются государством.



Ниезбегим Гуломшоева более двадцати лет вяжет традиционные памирские носки "джурабы", украшает вышивкой тюбетейки и делает украшения из бисера. В день ей обычно удается связать три носка и обшить пару тюбетеек, а одно украшение из бисера Ниезбегим делает около недели. Джурабы она сдает в сувенирную лавку, где их охотно берут туристы.



Несмотря на популярность ее изделий, мастерица жалуется, что с каждым годом ее и без того невысокие доходы падают все больше и больше. Сувенирные магазины делают на ее изделия слишком большую наценку, а ремесленниц в Таджикистане с каждым днем становится все больше, из-за чего растет конкуренция. Несмотря на то, что Ниезбегим трудится весь день и является признанной в стране мастерицей, живет ее семья в основном на зарплату ее мужа и сына. Доходов Ниезбегим хватает только на разные мелочи для дома.



"Мне самой на многое приходится тратиться. Нити купить нужно, это недешево. Вышивать тоже тяжело. Мы за 40-50 сомони сдаем, это 5 с половиной долларов, а они продают за 13,5 долларов", - рассказывает мастерица.



В Таджикистане сегодня сотни ремесленников. Как правило, профессия переходит по наследству внутри семьи. Это касается мастеров по керамике, ткачей, ювелиров, производителей музыкальных инструментов.



Ремесленники в Таджикистане живут небогато. Сувенирные магазинчики и ярмарки для мастеров - одна из немногих возможностей заработать на жизнь. Основные покупатели их изделий - туристы и сотрудники иностранных организаций. В теории в Таджикистане существует Союз ремесленников, который должен помогать мастерам с покупкой нового оборудования, находить им помещения для работы и рынки сбыта. Но в реальности этого не происходит.



"Обеспечить рабочие места, чтобы помочь с техникой сложно. 80% рынка керамики рынка Таджикистана занимают товары из Узбекистана, - признает Муфарах Мухабатов, председатель Союза ремесленников Таджикистана. - У нас есть хорошие мастера, но у них нет инструментов для производства этого вида продукции. Лишь с возможностью получения льготных кредитов, у нас появилась надежда, что мы улучшим их положение".



Недавно президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил не только объявить 2018-й год годом ремесленников, но и освободить мастеров от уплаты всех налогов и разработать схему выдачи им льготных кредитов. Но сами мастера говорят, что для поддержки традиционных ремесел этого недостаточно. По их мнению, нужна отдельная государственная программа поддержи их продукции и госзаказы на нее.



"Закона о поддержке ремесленников у нас сегодня нет, - говорит Мухабатов. - Но с Января этого по предложению президента была создана рабочая группа, которая занимается разработкой закона. Рабочая группа работает, закон почти готов".



Декабрь 30, 2017



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Анушервон Арипов Источник - rus.ozodi.org

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