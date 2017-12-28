Труба-2017: Газ сильнее санкций. Несмотря на противодействие США, Россия нарастила экспорт и строит магистрали

01:36 31.12.2017 Мария Безчастная



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Игорь Юшков, Тимур Нигматуллин



Несмотря на западные санкции и постоянные заявления некоторых западных политиков о необходимости снижать энергетическую зависимость от России, 2017 год стал успешным для газовой отрасли РФ. "Газпром" установил очередной рекорд зарубежных поставок. Если в 2016 году в страны дальнего зарубежья компания поставила 179,3 млрд. кубометров, что стало беспрецедентным результатом, то в 2017 этот показатель был побит уже 8 декабря.



Всего же с 1 января по 15 декабря "Газпром" увеличил поставки в дальнее зарубежье на 8,3% по сравнению с 2016-м, и они составили 184,2 млрд. куб. м. Соответственно, выросла и добыча "Газпрома". За 11,5 мес. 2017-го компания нарастила ее на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Стоит отметить, что выросли поставки в европейские страны - потенциальные бенефициары газопровода "Северный поток-2". Экспорт в Германию возрос на 7,5% по сравнению с прошлым годом и составил 50,5 млрд. кубов. Объем поставок в Австрию вырос на 39,3%, в Чехию - на 27,2%, Словакию - на 23,5%, Францию - на 6,1%, Нидерланды - на 7%, Данию - на 2,2%. В планах компании поставить по итогам года 192 млрд. кубометров газа.



Как отметили в "Газпроме", возобновились высокие темпы роста потребления газа в Китае в связи с развитием газовой электрогенерации и высокой экологичностью этого вида топлива по сравнению с углем. В итоге за первые три квартала увеличение экспорта составило 18%.



Летом состоялось важное событие - подписание "Газпромом" и китайской компанией CNPC дополнительного соглашения к договору купли-продажи природного газа о начале поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 20 декабря 2019. Сам договор был заключен 21 мая 2014 на 30 лет. Он предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по "восточному маршруту".



Под конец года в Пекине председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и его коллега из CNPC Ван Илинь подписали и координационное соглашение, в котором указаны условия взаимодействия сторон и порядок учета газа при осуществлении поставок.



Для проекта "Северный поток-2" 2017 год получился непростым. С одной стороны, никаких формальных препятствий для его строительства так и не было найдено. Об этом сказано и в официальном вердикте юридического отдела Совета ЕС. С другой, некоторые европейские страны под предводительством Польши, а также Соединенные Штаты продолжают выступать против проекта.



В августе США ввели очередной пакет антироссийских санкций, который предусматривал и ограничения в сфере газопроводных проектов. В частности, президент США может накладывать санкции на лиц и компании, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, а также оказывающих им технологическую или даже консультационную поддержку.



Это вызвало возмущение в Евросоюзе, и после консультаций с партнерами Госдеп выпустил разъяснение, гласившее, что санкции распространяются только на проекты, начатые после августа 2017 года. Тем не менее, угроза применения санкций к будущим проектам остается.



Несмотря на послабление, Вашингтон открыто заявляет, что считает "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности Европы и реформам на Украине. Пассаж об этом включен и в последний санкционный законопроект, принятый в августе. Заместитель госсекретаря США Джон МакКарик в интервью Радио Польши прямо заявил, что "Северный поток-2" не будет построен просто потому, что США выступают против. Украина, которая лишится части транзита после введения газопровода в эксплуатацию, также активно выступает против него и призывает США к более активным действиям.



Кроме того, Еврокомиссия уже разработала поправки в газовую директиву, которые могут быть одобрены в 2018 году. Если это произойдет, "Северный поток-2" попадет под действие Третьего энергопакета ЕС, что может затруднить его работу. Тем не менее, в "Газпроме" утверждают, что это не повлияет на судьбу газопровода и он будет запущен, как и планировалось, в 2019 году.



Если "Северный поток-2" пока ожидает разрешений и находится в "подвешенном" состоянии, то строительство "Турецкого потока" идет полным ходом. По состоянию на 20 декабря "Газпром" уложил более 600 км магистрального газопровода по двум ниткам. Первая предназначена для поставок газа исключительно в Турцию, а вторая должна протянуться до Европы. Предполагается, что от второй нитки будет построен газопровод-отвод IGI Poseidon в районе таможенного пункта Кипи на греческо-турецкой границе, который оттуда пойдет в Грецию и Италию.



Правда, если с турецкой веткой все ясно, со второй ситуация не так определена. Например, Болгария, которая в свое время отказалась от строительства на своей территории газопровода "Южный поток", теперь заинтересована в том, чтобы "Турецкий поток" пришел к ней. Но гарантий того, что если маршрут будет проложен через Болгарию, София не поддастся давлению со стороны США и снова не пойдет на попятный, нет. Тем не менее, в "Газпроме" заверяют, что переговоры и работа идут очень активно.



К "газовым" итогам года можно отнести и решение Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома" к "Нафтогазу Украины". В "незалежной" представили его, как свою победу, но на самом деле все не так однозначно. Арбитраж действительно освободил Киев от многомиллиардных штрафов по условию "бери или плати" и постановил пересчитать цену на газ во втором квартале 2014 года. Однако "Газпром" и раньше закрывал глаза на невыполнение "Нафтогазом" условия take or pay, поэтому это были, скорее, политические требования.



В то же время, условие "бери или плати" не было отменено совсем, а только снижено до 4 миллиардов кубометров газа в год. Теоретически это значит, что "Нафтогаз" обязан вернуться к прямым закупкам у "Газпрома", от которых он отказался, перейдя на реверс. 2018 год покажет, пойдет ли Украина на этот шаг.



Также суд постановил, что Киев должен выплатить "Газпрому" задолженности по прошлым поставкам в размере 2,019 миллиарда долларов, причем за каждый день просрочки с украинской стороны будет взиматься 0,03 процента от суммы, то есть около 600 тысяч долларов США. Если учесть, что недавно Словакия приостановила поставки реверсного газа на Украину из-за признанного тем же Стокгольмским арбитражем долга в 21 миллион долларов, просто закрыть газа на это решение у Киева не получится.



Наконец, можно отметить и еще одно событие в российской газовой отрасли, которое состоялось под конец года, и было встречено достаточно буднично, но от этого не стало менее значимым. Компания "Новатэк" объявила о запуске первой технологической линии сжижения на "Ямал СПГ". Тем самым, "Новатэк" стал первым предприятием, которому удалось построить СПГ-завод за Полярным кругом.



Ожидается, что на первых порах производство достигнет 5,5 млн. тонн в год.



В "Новатэке" планируют досрочно ввести еще две очереди "Ямал СПГ" и начать работу над проектом "Арктик СПГ-2", которые в общей сложности будут производить около 35 млн. т СПГ в год.



К слову, во всем мире в 2016 году было произведено 336 млн. тонн. СПГ.



Финансовый аналитик группы компаний "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин именно введение эксплуатацию "Ямал СПГ" называет одним из главных событий года в газовой отрасли наряду с ростом добычи "Газпрома".



- Я бы выделил два ключевых момента 2017 года, по сравнению с которыми остальные не так уж значимы. Первый - это увеличение добычи "Газпрома", а второй - запуск "Ямал СПГ" компании "Новатэк".



В предыдущие годы добыча "Газпрома" стагнировала или падала, но теперь удалось ее нарастить. Это может отчасти компенсировать растущие капитальные расходы госкомпании. Да и в целом позитивно, что ей удается наращивать добычу вопреки сложной рыночной конъюнктуре.



Существует теория, что сырьевой экономике для того, чтобы компенсировать спад цен, нужно наращивать, а не сокращать добычу, надеясь на возобновление роста котировок. Это оказывает комплексное положительное влияние на экономику. "Газпром" - это госкомпания, которая значима в масштабах России. Если она наращивает добычу даже при низких ценах, снижается безработица, растет промышленное производство.



Есть примеры стран, которые сокращали добычу в кризис или заставляли компании платить большие дивиденды, чтобы восполнить дефицит бюджета, например, Мексика. Но затем эти решения больно били по экономике и их комплексный макроэкономический эффект был негативным.



"СП": - А почему вторым событием вы назвали запуск первой очереди "Ямала СПГ" компании "Новатэк"?



- Потому что это частная компания, которая развивается в высокотехнологичном сегменте. Важно, что запуск СПГ происходит в текущей сложной макроэкономической ситуации. На мой взгляд, это важнейший проект в сфере газовой промышленности за последние годы, и он более значим, чем все эти потоки в обход Украины. СПГ позволяет обходиться без газовых маршрутов в принципе и поставлять газ по морю.



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков согласен со значимостью арктических проектов, но выделяет и ряд других событий, которыми запомнился 2017 год.



- Запуск "Ямал СПГ" стал одним из ярчайших событий 2017 года. К этому долго шел и "Новатэк", и все государство. Этот проект с самого начала лично курировал Владимир Путин, проводил по его поводу совещания в Салехарде. Государство очень сильно вложилось в этот проект, и он, по сути, подстегнул развитие Северного морского пути и всей нашей арктической программы. До того, как был инициирован "Ямал СПГ", такой комплексной программы развития Арктики и не было. Под "Ямал СПГ" построили порт за счет государства, возвели аэропорт, стали строить новые атомные ледоколы, Балтийский завод поменял собственника и стал государственным, и так далее.



Планы "Новатэка" до 2030 года огромные, и этот проект можно назвать якорным, хотя он и неоднозначен. На 12 лет он освобожден от всех выплат государству, хотя именно оно обеспечивало всю инфраструктуру, а это многомиллиардные затраты. Но это промышленная политика нашего государства, когда определенные проекты подстегивают развитие макрорегионов.



Еще одним знаковым событием в газовой отрасли можно назвать отчаянную борьбу наших трех гигантов - "Газпрома", "Роснефти" и "Новатэка", которые весь 2017 год бились и пытались пролоббировать нужные им положения в стратегии развития газового рынка. "Газпром" требовал права предоставлять скидки потребителям, что сегодня он делать не может и из-за этого проигрывает в конкуренции. "Роснефть" и "Новатэк" просили предоставить им право экспорта газа и уравнять тарифы на прокачку их газа и газа дочерних компаний "Газпрома".



В итоге битва закончилась ничем, силы были равны и все остались при своем. Никаких изменений в урегулировании газовой отрасли не произошло. Но то, что этот конфликт нарастает - одна из тенденций 2017 года, которая будет продолжаться. Проблема в том, что дальше игнорировать ее нельзя, и придется принимать какие-то решения.



Третье событие - это рекордный экспорт российского газа на внешние рынки. Благодаря тому, что котировки на нефть упали, а цены на "голубое топливо" к ним привязаны, дешевый газ активно импортировали, хотя все говорили, что никто ничего покупать у России не будет. Вряд ли "Газпром" сможет обновить этот показатель в 2018, потому что цены на нефть, а с ними и на газ растут. Именно стоимость остается определяющим фактором. Мы увидели, что цена на газ пока бьет все политические моменты, а экономика побеждает политику.



Наконец, нельзя не упомянуть о решении Стокгольмского арбитража по газовому спору между "Газпромом" и "Нафтогазом".



"СП": - Оценки этого решения самые разные, оно скорее негативно или позитивно для "Газпрома"?



- Мы еще не видели окончательного текста решения, но из того, что нам известно, Стокгольмский арбитраж присудил "Газпрому" только 2 миллиарда вместо 56 млрд., на которые претендовала компания. В то же время, "Нафтогаз" обязан вернуться к прямым закупкам у "Газпрома". Напряженность между странами остается, российская компания все равно хочет обойти Украину, как транзитера, поэтому конфликт продолжается.



В феврале арбитражем будет озвучено решение по транзиту, посмотрим, каким оно будет. Но, по крайней мере, контракт действует до 2020 и в газовых отношениях между странами появляется какая-то определенность на ближайшие два года. Впрочем, как эти решения будут выполняться, покажет новый год. Источник - СвободнаяПресса

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