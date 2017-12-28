Устроившего танцы на дороге в Жанаозене Деда Мороза оштрафовали

01:31 31.12.2017 Составлен протокол по части 1 статьи 615 КоАП РК. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.



Дед Морозом оказался житель Жанаозена 1972 года рождения. Как рассказали в ДВД области, мужчина полностью признал свою вину.



- Сотрудниками полиции установлена личность героя видеоролика. На него наложен штраф в размере 5 МРП (11 345 тенге), - отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



Ранее сообщалось, что полицейские начали поиски Деда Мороза за танцы на проезжей части.





Источник - Лада

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