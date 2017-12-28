Казахстанская боксерша Фируза Шарипова стала чемпионкой мира (видео)

00:15 31.12.2017 Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одолела бельгийского "Питбуля" Джемиллу Гонтарюк.



В южной столице на "Алматы Арене" в рамках главного боя вечера единоборств казахстанская боксерша Фируза Шарипова одолела бельгийку Джемиллу "Питбуля" Гонтарюк.



Обе спортсменки чувствовали себя в ринге уверенно, однако бельгийка пропускала много ударов, казахстанка же держалась на расстоянии. Поединок мог завершиться досрочно. В четвертом раунде - Шарипова загнала Гонтарюк к канатам и провела серию точных ударов. Так или иначе, бой растянулся на все 10 раундов. После чего решением судей, победителем в этой схватке по очкам (100:90, 100:90, 100:89) была признана Фируза Шарипова.









"Спасибо, что пришли нас поддержать. Я надеюсь, что мы показали красивый и достойный бой. Благодарю свою команду за проделанную работу. От себя и от своей команды сделаю все, чтобы прославить нашу страну на весь мир. Чтобы о женском боксе знали, как о Геннадии Головкине. Поздравляю всех с наступающим Новым годом",- рассказала Фируза после боя.



Таким образом, Шарипова стала обладательницей поясов IBO и WBC Silver во втором полулегком весе.



Для 23-летней казахстанки эта победа стала восьмой в карьере при одном поражении. В свою очередь 25-летняя Гонтарюк, имеющая 13 побед (две - нокаутом), потерпела третье поражение.



Отметим, что после этого боя Шарипова будет готовиться к встрече с финкой Евой Вальстрем за полноценный пояс чемпионки мира по версии WBC. Источник - Zakon.kz

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