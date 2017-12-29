Вертолеты США эвакуировали лидеров ДАИШ из Дейр-эз-Зора, - SANA

18:51 30.12.2017 Вертолеты США эвакуировали командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ) из нескольких районов провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источники.



Как отмечается, лидеры террористической группировки были вывезены на американских вертолетах из северных районов провинции Дейр-эз-Зор в соседнюю провинцию Хасеке. Подобная операция по эвакуации террористов из ИГ проводится США уже во второй раз, утверждает источник.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/12/29/smi-vertolety-ssha-evakuirovali-liderov-daish-iz-deyr-ez-zora Источник - eadaily.com

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