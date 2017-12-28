РосФСБ оперативно задержала исполнителя взрыва в питерском "Перекрестке"

18:05 30.12.2017 время публикации: 30 декабря 2017 г., 18:06 | последнее обновление: 30 декабря 2017 г., 19:02



ФСБ России задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы Речь идет о мужчине, которого засняли камеры наблюдения в магазине: он оставил рюкзак с самодельной бомбой в камере хранения. Взрывом были ранены 18 человек. Деталей операции, которая прошла 30 декабря, не приводится.

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ФСБ России задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы

Moscow-Live.ru





Речь идет о мужчине, которого засняли камеры наблюдения в магазине: он оставил рюкзак с самодельной бомбой в камере хранения. Взрывом были ранены 18 человек. Деталей операции, которая прошла 30 декабря, не приводится.

Центр Специального Назначения ФСБ России / facebook.com Подробнее: http://www.newsru.com/russia/28dec2017/suspected.html





Подозреваемый передан в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших следственных действий

Moscow-Live.ru



ФСБ России задержала исполнителя взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, передает Центр общественных связей спецслужбы. Чуть позже факт задержания подтвердили в Следственном комитете: там заявили, что задержанного допрашивают, следователи будут просить суд об аресте подозреваемого. Об этом "Интерфаксу" заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



Деталей задержания ФСБ не приводит. Сказано лишь, что задержали подозреваемого 30 декабря. Речь идет о мужчине, которого засняли камеры наблюдения в магазине: он оставил рюкзак с самодельной бомбой в камере хранения, а через пару минут вышел из магазина и затерялся в толпе. Взрывом были ранены 18 человек.



ФСБ сообщает, что после задержания подозреваемый был передан в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших следственных действий.



В пресс-релизе ФСБ задержанного называют сразу и исполнителем, и организатором теракта, хотя никаких данных о его мотивах или связях не приводится.



Никаких сведений о личности задержанного СМИ не передали.



Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в среду, 27 декабря, на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина "Перекресток". Мощность взрывного устройства составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте.



Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом" и пока не дал произошедшему иную квалификацию.



Накануне о своей ответственности за теракт объявило "Исламское государство"*, но никаких доказательств причастности представлено не было. Источник - newsru.com

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