Что будет с российской армией после сирийской войны

14:14 30.12.2017 Свои на Ближнем.



Вопреки прогнозам скептиков, заявлявших в сентябре 2015 года о том, что Россия в Сирии повторит ошибки СССР в Афганистане, военным удалось избежать затяжной войны, осуществив в короткие сроки полноценную операцию против радикальных исламистов. Два года войны предоставили Генштабу ВС РФ огромный массив информации и об эксплуатации оружия и военной техники, и о планах применения войск. Эти знания будут востребованы, если российские войска начнут бороться с исламистами в любой другой стране.



Летом 2015 года президент Владимир Путин решил оказать военную поддержку режиму Башара Асада, который терпел поражение. Решение выглядело рискованным: на фоне присоединения Крыма к России и обвинений в развязывании войны на юго-востоке Украины просчитать последствия было сложно. Эксперты считали, что при неблагоприятном стечении обстоятельств Россия "ввяжется во второй Афганистан" со всеми вытекающими последствиями. Но Россия рискнула - и спустя два года можно сказать, что не прогадала.



Кампания в Сирии стала для всей системы вооруженных сил главным экзаменом. Армия готовилась к нему с 2012 года. Именно тогда министр обороны Сергей Шойгу внедрил практику масштабных учений, смысл которых сводился к переброске военной техники и личного состава на дальние и сверхдальние расстояния, созданию на незнакомых полигонах органов оперативного управления и развертыванию разнородных группировок. Все это в той или иной степени было применено в Сирии. Но учения учениями, а война, пусть и с технически менее подготовленным, но знающим обстановку противником, позволила вскрыть недостатки, о которых ранее ни разработчики оружия, ни сами военные просто не догадывались. Примером служит использование крылатой ракеты Х-101 в условиях пустыни, в которых она ни разу до этого не применялась. Боевое крещение прошли высокоточные ракеты большой дальности "Калибр" и Х-101, "Искандер-М", "Точка-У" и Х-55. Всего в Сирии применялось 215 видов вооружения, на которые в совокупности пришлось 702 недостатка и недоработки.



Кампания складывалась непросто: в частных разговорах военные признавались, что по состоянию дел на сентябрь 2015 года сирийская регулярная армия были истощена, но выяснилось это уже после начала кампании. Во многом именно Сирия позволила получить опыт командования российским офицерам. Впервые столь масштабно были задействованы силы специальных операций РФ.



Сирия позволила Кремлю проверить боеспособность армии в реальных условиях. Крымская операция в России хоть и приравнивалась к спецоперации (скрытная переброска личного состава, использование современных средств), но все же на полноценные военные действия она не тянет. По сути, в последний раз вооруженные силы масштабно применялись во время операции "по принуждению Грузии к миру" в августе 2008 года. Проведенный после этого анализ стал поводом для начала кардинальной реформы армии, приведения ее к новому облику. По результатам войны в Сирии можно сказать, что никаких радикальных изменений существующая сейчас военная машина не претерпит: будут корректироваться отдельные моменты, но курс, взятый еще Анатолием Сердюковым, будет продолжен и Сергеем Шойгу, и тем, кто возглавит ведомство после него.



А уроки последней кампании, безусловно, будут учитываться при планировании следующих операций. Если Владимир Путин решит распространить опыт уничтожения радикальных исламистов, полученный военными в Сирии, на другую страну.



Иван Сафронов Источник - Коммерсант

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