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The Hill: Афганистан посягнул на деньги американских налогоплательщиков
12:48 30.12.2017

Правительство Афганистана требует, чтобы тысячи государственных подрядчиков, предоставляющих услуги оборонному ведомству Афганистана в рамках американской помощи, платили ничем не обоснованные налоги

В настоящий момент все внимание американской общественности сосредоточено на новом налоговом законодательстве, который принял Конгресс и подписал президент США Дональд Трамп. Таким образом, вопрос о налоговой практике в Афганистане остался незамеченным. Однако афганские налоги могут обойтись американским налогоплательщикам в миллионы долларов, пишет Говард Линд в статье для The Hill.

Правительство Афганистана требует, чтобы тысячи государственных подрядчиков, предоставляющих услуги оборонному ведомству Афганистана в рамках американской помощи, платили ничем не обоснованные налоги. В конечном итоге, налоговые отчисления в бюджет Афганистана лягут бременем на американских налогоплательщиков.

Правительство США направило миллиарды долларов в рамках поддержки Афганистана, заключив соглашение с афганским правительством о том, что подрядчики, которые примут участие в оборонных проектах, будут освобождены от афганских налогов.

Тем не менее афганские чиновники угрожают правительственным подрядчикам, которые предоставляют критически важные услуги, включая логистику, медицинское обслуживание и обеспечение безопасности. Правительство Афганистана грозится отозвать лицензии, оно отказывается выдавать визы или замораживает банковские счета.

Международная ассоциация по вопросам стабильности (ISOA) представляет интересы подрядчиков, которые помогают правительству США в разных регионах мира, включая Афганистан. Представители данной ассоциации заявили, что на подобные налоговые практики в Афганистане долгое время не обращали внимание, поэтому они успели перекочевать и в другие страны, например, в Ирак и некоторые страны Африки.

Подрядчики в скором времени просто больше не смогут выполнять свои обязанности по оказанию поддержки американским войскам. Партнеры США, которые принимают участие в операциях в Афганистане и в других регионах мира, скоро могут столкнуться с острой необходимостью поиска новых подрядчиков.

В ISOA подготовили подробный доклад, в котором описаны все детали растущей угрозы. В нем указано, как США оказались в данной ситуации, и какие меры к настоящему моменту уже были предприняты американскими высокопоставленными лицами.

На основе предоставленной в докладе ISOA информации, Конгресс должен предпринять необходимые действия, чтобы защитить не только американских членов ISOA, но и налогоплательщиков США, поскольку именно они, в конечном итоге, будут платить афганские налоги.

На данном этапе трудно предложить какой-то определенный выход из сложившейся ситуации. Этим должен заняться Конгресс. Однако можно перечислить некоторые рекомендации, которыми мог бы воспользоваться американский парламент. Например, необходимо создать официальную систему отчетности, в которой были бы перечислены налоговые требования получающих американскую помощь стран, предъявляющих налоговые требования должностным лицам США. Во-вторых, нужно принять законы, которые объявили бы данные требования стран-получателей американской помощи несправедливыми и незаконными.

Также было бы разумно определить перечень штрафных санкций для государств и должностных лиц, которые будут уличены в попытке получить эти несправедливые налоги. Таким образом, любое государство, включая Афганистан, столкнется с реальной угрозой сокращения американской помощи. Граждане США, работающие на территории стран-получателей, могут столкнуться с уголовной ответственностью, если будет установлено, что они способствовали несправедливой налоговой политике.

США не могут ждать, когда Афганистан самостоятельно исправит сложившуюся ситуацию. Более того, на кон поставлена безопасность и финансовые средства американских граждан. Конгресс должен принять решительные меры в отношении афганской налоговой политики, поскольку это позволило бы сэкономить миллионы долларов американских налогоплательщиков.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514627280
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