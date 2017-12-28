Москва и Ташкент договорились о совместном строительстве АЭС в Узбекистане

10:32 30.12.2017 Москва и Ташкент договорились совместно заниматься вопросом строительства атомной электростанции в Узбекистане. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщило агентство "Фергана" со ссылкой на департамент коммуникаций корпорации "Росатом".



"Перспективными для сотрудничества определены такие направления, как создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов, их поддержка на протяжении всего жизненного цикла, разведка и разработка урановых месторождений. А также рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования", - говорится в сообщении.



Разговоры о вероятности строительства в Узбекистане АЭС ведутся не первый год, отметила "Фергана". В 2014 году государственно-акционерная компания "Узбекэнерго" официально опровергла появившиеся в СМИ сообщения на эту тему, заявив, что "в перспективе компанией в рамках реализации Программы развития промышленности Узбекистана и ежегодных инвестиционных программ строительство атомной электростанции не предусматривается".



В настоящее время в Центральной Азии атомных электростанций нет. Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514619120

Новости Казахстана

