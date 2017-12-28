В Бишкекском "Манасе" аварийно сел пассажирский борт из Оша - жертв нет

10:29 30.12.2017 Самолет из Оша совершил аварийную посадку в Бишкеке



Самолет из Оша авиакомпании "Айр Манас" накануне совершил аварийную посадку в Бишкеке. Об этом стало известно ИА "24.kg".



Связаться с представителями компании "Айр Манас" для комментариев пока не удалось.



Согласно данным аэропорта "Манас", рейс ZM 194 из Оша авиакомпании "Айр Манас", прибытие которого ожидалось в 12.45, отменен.



"Сначала самолет должен был вылететь из Бишкека в Ош, а затем вернуться обратно. Рейс утром отменили, но позже вновь восстановили. Вылет в южную столицу запланирован на 13.00. Сейчас идет регистрация пассажиров. Задержка связана с отсутствием борта", - пояснили ИА "24.kg" в справочной ОАО "МАМ".

Анастасия БЕНГАРД Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514618940

Новости Казахстана

