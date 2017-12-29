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Миграция – родная сестра развода, - Сергей Рыков
00:23 30.12.2017

Институт семьи под угрозой даже в странах с традиционным укладом жизни

Проверенная временем поговорка: "Дерево держится корнями, а человек – семьей" сегодня актуальна, как никогда. Ведь крепкие семьи и государство цементируют. Без мира в семье и в обществе повышается в нем фон тревожности, накапливается разрушительная энергия.

Печальная примета времени – институт семьи рушится даже в когда-то благополучных в этом отношении странах. Так, одной из главных причин распада семей в Таджикистане, Киргизстане, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Белоруссии стало то, что в поисках лучшей доли люди вынуждены уезжать на заработки за границу. Старики же, жены, братья, сестры, дети остаются на родине. Миграция становится родной сестрой развода.

В Москве прошел форум, посвященный этой острой проблеме современности. Его цель была заявлена уже в самом названии – "Ценностные основы пространства Евразии: семья и духовность". Популяризация традиционных семейных ценностей, развитие культурной общности молодежи стран Евразии – вот задача, стоящая сегодня перед сообществом.

В форуме приняли участие более 100 делегатов из стран Союза независимых государств (СНГ) и Грузии. Его организатором выступил Политологический центр "Север-Юг", поддержал начинание Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества. Участники мероприятия попытались ответить на вопросы, в чем принципиальная общность народов и государств евразийского пространства? Как преодолеть (часто надуманные) конфликты исторической памяти? Как сохранить институт традиционно крепкой семьи стран Центральной Азии, Грузии, Азербайджана, Белоруссии?.. Насколько в СНГ популярны и долговечны межнациональные и межэтнические браки?

Форум молодежный. Помимо историков, философов, социологов, политологов, семьеведов (фамилистов) на нем выступали студенты и выпускники вузов стран СНГ.

Тема "духовного пространства" молодежи безгранична, но самую оживленную дискуссию вызвал разговор о проблемах института семьи, сохранения национальных семейных традиций.

Как сберечь семейные ценности в современном обществе, раздираемом политическими противоречиями, религиозными междоусобицами, непримиримыми культурными противопоставлениями и противостояниями?

Форум проходил в формате дискуссии. Дружественной, но дискуссии. Иначе и быть не могло. "Базовое слово сегодняшней дискуссии – это диалог, – подчеркнул, открывая форум, заместитель директора Политологического центра "Север-Юг", эксперт Российского совета по международным делам, доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Гущин. – Представительный состав участников со всего пространства Евразии дает редчайшую и очень важную возможность услышать друг друга, понять, как развивается евразийская тема в разных уголках мира. Евразийские ценности преимущественно не отличаются от традиционных европейских. Однако последние заметно нивелировались за прошедшие два десятка лет. С семейностью оказалось весьма непросто. Все понимают, что реалии современного мира и быта бросают вызов традициям, и не всегда ясно, как реагировать на это должным образом".

Россия занимает третье место в мировом рейтинге по числу мигрантов. В 2016-м году к нам приехало без малого 12 миллионов человек. Из них больше половины – нелегалы.

Самыми востребованными у иностранцев остаются Москва и Санкт-Петербург. В них можно относительно быстро найти работу. В пятерке городов, наиболее благоприятных для жизни мигрантов – Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск.

Доля приезжих из стран ближнего зарубежья достигает 80 процентов. Из них около половины – выходцы из Азии. В основном это здоровые мужчины трудоспособного возраста, которые содержат свои семьи. Наиболее добросовестные из них отправляют большую часть заработка женам и детям, оставшимся на родине.

Средняя Азия, Кавказ, Закавказье традиционно гордились исторической крепостью семейных уз. "Что касается жизни детей и брака, то у нас есть три принципа. Первый – это сохранение привычных традиций. Второй – совет, консультация старших. Третий – это реальная политика государства по укреплению института семьи", – отметил на форуме заместитель председателя Общества историков Узбекистана Алишер Сабиров. Правда, эксперты тут же уточнили – эти принципы работают теперь только внутри страны и сильно хромают за ее пределами.

Миграция не считается с вековым семейным укладом азиатов. Она в корне перетряхивает, пересматривает, обесценивает то, что еще четверть века назад казалось незыблемым и неприкосновенным.

Как карточный домик, рушатся семейные связи. Один из родителей (а то и оба сразу) уезжают на заработки, дети остаются на попечении бабушек и дедушек, а то и вовсе предоставлены самим себе. Их "вприглядку" воспитывают дальние родственники или неравнодушные соседи.

Да, есть интернаты. Да, можно разговаривать с родителями по мобильному телефону и получать от них посылки. Но проходит месяц, другой, третий, полгода… И семья перестает быть семьей в полноценном смысле этого слова. Из нее выветривается главное, что делает семью семьей – ежедневная потребность быть рядом друг с другом. "Теплообмен", взаимовыручка, понимание "без слов". Возможность "выплакаться" на отцовском (материнском) плече, получить совет, который поможет немедленно, а не когда-то, в "светлом будущем"…

Процент разводов за последнее десятилетие в странах СНГ (о России и не говорю) вырос в разы! В киргизских, таджикских, узбекских, казахских семьях всегда было сильно влияние старших на подрастающее поколение. Слово отца, старшего брата, родного дяди, матери – закон. А если их нет рядом?

"Почти четверть века значительная часть молодежи в Центральной Азии растет фактически без родителей, – констатировал в своем выступлении на форуме "Ценностные основы пространства Евразии: семья и духовность" историк, преподаватель Института экономики и социальных отношений Марат Сафаров. – Родители находятся на заработках, и это очень серьезная прблема. По существу, родителей заместило поколение бабушек и дедушек. Существуют положительные стереотипы, представления о ценностях семьи, о крепости семьи, о том, что формирует в восточных семьях почет и уважение к старшему поколению. К сожалению, таких примеров уже очень мало. Для многих стран эта проблема стала чрезвычайно актуальной".

Далеко не у всех есть возможность перенять социальный опыт, накопленный и сформированный старшим поколением. Этот разрыв очень ощущается. Это не проблема последних лет. Сформировалось поколение, выросшее в обстановке разделенных семей. Это важно не только для мигрантской среды или государств, откуда мигранты приезжают в нашу страну, но и для самой России.

В этой связи актуальна озабоченность муфтия Москвы, председателя Духовного управления мусульман Москвы, главного имама Московской соборной мечети Ильдара-хазрата Аляутдинова.

"К сожалению, в последнее время часто встречается ситуация, когда люди, которые приехали в столицу на заработки, создают вторую, третью семью, не оповещая об этом первую. Это некий бардак ", – обеспокоен муфтий.

По данным Агентства социальной защиты, занятости населения и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Таджикистана только за один год более 40 процентов мужчин, уехавших на заработки, развелись с женами.

По данным структуры "ООН-Женщины", до 50 процентов женатых мигрантов были вовлечены в отношения на стороне.

Это в Европе, в России мужчина, бросающий семью, как правило, оставляет жене как минимум половину (а чаще и вовсе все) нажитого в браке. Но Восток – дело тонкое. В том же Таджикистане, например, после свадьбы женщина живет в доме мужа или его отца. Поэтому, когда ее оставляет муж, женщине в ультимативной форме указывают на дверь. Брошенные жены остаются на попечении своих детей или (в лучшем случае) на иждивении родственников мужа.

Семейную лодку стран Центральной Азии раскачивают не только мигранты, но и средства массовой коммуникации Запада и США. Студентка Хорогского госуниверситета имени Моеншо Назаршоева Умеда Ошурбекова рассказала, что в том же Таджикистане, особенно в дальних его уголках, практически забыт русский язык. Там нет "уголков русской культуры", зато появились "уголки американской культуры". Штаты вкладывают немалые деньги в то, чтобы навязать народам Азии свои моральные ценности.

Без сохранения семейных традиций экономика любого государства перестанет развиваться. Эту кажущуюся парадоксальной мысль высказал глава департамента информации и аналитических исследований государственного комитета Азербайджанской республики по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров. При богатстве любых природных ресурсов самый главный ресурс государства – счастливые семьи. Собственно, и цель любого уважающего себя государства – благополучие, достаток, здоровье семей, составляющих основу общества этого государства.

Инициатива, достойная подражания – при вступлении в брак все молодожены Азербайджана, чтобы исключить всякие риски и патологии, проходят обязательное медицинское обследование. Женщины получают кредиты на более выгодных условиях. Как результат такой семейной политики – население Азербайджана за последнее десятилетие выросло на два миллиона человек.

Духовный разрыв поколений стал не только проблемой России. Эта "социальная эпидемия" перекинулась и на евразийское пространство. Дети не слышат отцов - отцы не могут достучаться до детей.

"Можно и нужно сшить обратно то, что мы сами когда-то разрушили, – призвал форум председатель молодежной организации "Русь молодая" Сергей Лущ. – Именно семья, как носитель цивилизационного кода, может стать инструментом такой "сшивки".

Народы, которые потеряют семейные ценности, рано или поздно уйдут с геополитической карты мира.

Важно вовлечение гражданского общества и показ позитивного опыта. Важно решать проблему последовательно и системно".

Сергей Рыков
29.12.2017

Источник - stoletie.ru
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