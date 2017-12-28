 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Через 15 лет Индия отодвинет экономику США на третье место, - Е.Пустовойтова
00:14 30.12.2017

К 2032 году Индия отодвинет экономику США на третье место

Делать прогнозы в конце года не легче, чем в любое другое время, но традиция – упрямая вещь. И лондонский Центр исследования экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research) подсчитал, что Индия "в будущем году перепрыгнет (leapfrog) Великобританию и Францию и станет пятой экономикой мира". Затем, если верить британским экономистам, к 2027 году Индия обойдет Германию и Японию и займет третье место среди сильнейших экономик мира. А к 2032 году Китай по всем показателям уверенно оттеснит США с первого места на второе. И главным конкурентом Поднебесной во второй половине XXI века будет не Америка, а Индия, которой Центр исследования экономики и бизнеса обещает лидерство "навек".

К 2032 году из десятки крупнейших экономик мира выпадут Канада и Италия, их заменят две азиатские страны – Индонезия и Южная Корея. Россию британцы не замечают вовсе, полагая, что к тому времени ее экономика провалится с нынешнего 11-го места в мире до 17-го места и не сможет конкурировать даже с последними странами первой десятки.

Немало, конечно, в этом прогнозе гаданий на кофейной гуще. Так, индийское издание The Statesman, опираясь в своих выводах на известный в бизнес-кругах источник Grant Thornton’s Report 2017, пишет, что "оптимизм индийских бизнесменов упал до самого низкого за последние четыре года уровня". В одну ночь распоряжением премьер-министра Нарендры Моди были выведены из обращения банкноты номиналом в 500 и 1000 рупий. Наутро оказалось, что 85 процентов наличности огромной страны надо срочно обменять на новые банкноты номиналом в 500 и 2000 рупий. Чем бы ни объяснял эту шоковую операцию премьер Моди – борьбой с "серыми зарплатами", уклонением от налогов или коррупцией, – она сбила с ног малый бизнес, спрос населения упал. И хотя Индия остается, по убеждению Grant Thornton India, "одним из немногих светлых пятен в глобальной экономике", рост индийской экономики замедлился к середине 2017 года с 7 до 5,7 процента ВВП и только в конце года поднялся до 6,3.

Между тем намерение Китая стать глобальным лидером, давно не вызывает сомнений. Китайская China Daily обозначает примерно те же сроки достижения глобального торгового превосходства, что и лондонский Центр исследования экономики и бизнеса: "Китай поставил целью превратиться в глобального лидера международной торговли к 2035 году посредством реформ и тонкой настройки структуры торговли, включая совершенствование качества товаров и услуг, потребляемых на внутреннем рынке, и совершенствование качества двусторонних инвестиций".

Главным резервом роста влияния Китая не только в Азии, но и в Европе стали страны "Одного пояса – одного пути"; сюда будут направляться торговые потоки, сюда будут притягиваться крупные инвестиции китайских компаний.

Американские претензии на закрепление роли глобальной супердержавы посредством силы все больше уступают таким же претензиям, но посредством "взаимной выгоды и многостороннему протоколу о свободной торговле". Россия уже сейчас вместе с Китаем отвязывает торговлю нефтью на Шанхайской фьючерсной бирже от доллара и переводит ее на юань. В декабре итоговая проверка системы торгов, основанная на юане, была завершена. Учитывая, что Китай – крупнейший в мире покупатель нефти, обороты биржи будут высоки, считает New Eastern Outlook. "Контроль нефтяными фьючерсами до настоящего времени был плотно охраняемой вотчиной банков в Нью-Йорке и Лондоне. Появление Шанхая как главного, основанного на юане, центра нефтяных фьючерсов может значительно ослабить доминирование доллара в торговле нефтью", – пишет это издание.

Еще одним ударом по доллару стало объявление Министерства финансов России о выставлении на торги гособлигаций на сумму 1 миллиард долларов, номинированных в… юанях. Речь идет о первом предложении для проверки рынка (примерно 6 миллиардов юаней). Продажа была организована Газпромбанком России, Банком Китая и крупнейшим китайским государственным банком "Промышленный и коммерческий банк Китая". Как говорится, лиха беда начало…

Обкладывая Россию санкциями, Запад создает дополнительные условия для согласованных действий России и Китая на уровне не только двусторонних отношений, но и мировой экономики. А в Индии с удовольствием воспринимают британские прогнозы на 2032 год и не прочь согласиться с ними. Что же касается лондонских прогнозистов, то, обещая Индии "прыжок лягушки" (leapfrog) длиной в пятнадцать лет, а затем "вечное" опережение Америки, они просчитывают для себя последствия конкуренции Индии и Китая, понимая, что в перспективе Запад Китаю – уже не конкурент.

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 28.12.2017 |

Источник - fondsk.ru
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