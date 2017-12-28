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Мораль сей травли. В Казахстане блогерша Байзакова отсидела трое суток за конкурс на раздевание
19:11 29.12.2017

Мораль сей травли. В Казахстане блогер отсидела трое суток за конкурс на раздевание

В пятницу, 29 декабря, из административного спецприемника после трехсуточного ареста вышла известный блогер, клубный DJ, а также чемпионка Казахстана по тхэквондо Айжан Байзакова. Попала она туда формально за мелкое хулиганство, однако все эти дни в ходу была формулировка "нарушение общественных норм". А еще - настоящая травля спортсменки за то, что она этим нормам не соответствует: с обещанием сжигать клубы и даже, кажется, избиением самой девушки.

Что, собственно, случилось? В ночном клубе Zakova bar в Алма-Ате (говорят, Байзакова имеет к нему прямое отношение по финансовой части, но это неточно) прошел конкурс, по условиям которого девушки должны были танцевать и раздеваться за сумму в 50 тысяч тенге (около 150 долларов). На видео, которое гуляет в интернете, видно, что как минимум одна девушка обнажилась полностью, стоит к гостям вечеринки боком, а Айжан Байзакова в этот момент ведет конкурс, щедро сдабривая свою речь обсценной лексикой. Видео и сам конкурс сразу стали поводом для возвращения термина "уят" ("стыд" по-казахски): на странице в Instagram певца из дуэта "Нур-Мукасан" Мукасана Шахзадаева появилось видео (сейчас недоступно), где с десяток мужчин возмущаются "распутностью" казахстанских девушек.

Спустя несколько дней Айжан Байзакову – ведущую конкурса и блогера, которая не стесняется откровенных фотографий в своем Instagram, - вызвали в суд и внезапно дали "трешечку" административного ареста. Правда, дней, а не лет: в объяснении суда говорится, что "Байзакова А.С., находясь в ночном клубе, в присутствии многочисленных гостей данного клуба, в общественном месте выражалась нецензурной бранью, также, являясь ведущей этого вечера, проводила конкурс на раздевание среди девушек, тем самым своими действиями проявила неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц". С последним, конечно, можно спорить, поскольку публика вполне себе радостно улюлюкала, но в остальном, по факту, даже Байзакова не отрицала свое участие и, как говорится в таких случаях, "деятельно раскаялась".

Все бы ничего, но история на этом отнюдь не закончилась. Во-первых, выяснилось, что Байзакову на следующий день после конкурса избили неизвестные – потому что, мол, не надо проводить такие "позорящие нацию" конкурсы (а девушек бить – это нормально, ага). Во-вторых, группа "возмущенных жителей" пришла к клубу и устроила митинг, на котором заявила, что клуб должен закрыться минимум на месяц, а если бы Байзакову не арестовали – они бы этот клуб по кирпичику разобрали, до того стыдоба. Наконец, в-третьих, администраторы и дирекция клуба (среди них – сестра Айжан Байзаковой) бросились записывать видеоизвинения "народу Казахстана и каждому гражданину", а мелкий административный персонал, допустивший "инцидент", был уволен с волчьим билетом. Аналогии с одной гордой республикой в составе соседней России – налицо.

История с конкурсом разделила казахстанское общество на два лагеря, а обсуждение Байзаковой и ее морального облика стало темой гораздо более важной, чем недавняя забастовка шахтеров в Карагандинской области. У защитников блогера есть два достаточно сильных аргумента. Во-первых, люди вольны делать все, что им в принципе заблагорассудится: Казахстан – не Саудовская Аравия. Правда, этот аргумент уже не работает: суд решил, что как раз вполне себе Саудовская Аравия, а Байзакова своим признанием не стала ничего отрицать.

Но есть и во-вторых: клуб, может, и общественное место, но это частная территория. Внутри частной территории люди, которые заплатили за вход, могут делать, по большому счету, все, что им заблагорассудится. Можно говорить, что это нарушение общественного порядка – но в таком случае все присутствовавшие при конкурсе зрители должны были быть оскорблены и накатать заявления в полицию. А если этого не было – то либо они довольны происходящим, либо они соучастники мелкого хулиганства, и нужно "паковать" всех. Когда же в роли оскорбленных выступают мужчины, которые не присутствовали на самом мероприятии, - кажется, что им просто страшно завидно: как же – деваха разделась, а видео в четком разрешении нет. Странно, кстати, что оператора никто не задержал, а уж про голую девушку и привлечение ее к ответственности, кажется, вообще никто не заикался.

В итоге демоном-искусителем была объявлена Байзакова (она и раньше не сдерживала себя в эмоциях, а в Instagram постоянно выкладывала откровенные фото – после инцидента ее аккаунт оказался недоступен). И количество ее противников, кажется, гораздо больше, чем сторонников. Тут и традиционалисты с религиозным оттенком, и вполне советские еще моралисты (как известно, танцевать обнаженной можно лишь в пятницу под одеялом и при выключенном свете), и просто ханжи. Всех их при разной мотивации травли Байзаковой объединяет одно: они считают, что не бывает и не может быть ничего личного в вопросах морали. Мораль и нормы поведения должны быть исключительно общественными. Нужно быть, как все. Нужно соблюдать традиции и не провоцировать никого на какие-то грязные мысли и поступки. Нужно, в конце концов, не выбиваться из общей массы, а если выбиваться – то не эпатажем, а готовностью перевыполнять общий план и делать общее дело. Дело, утвержденное и одобренное, конечно, всеми, а не такое, которое тебе хочется.

Иными словами, это обострение спора о том, может ли быть человек в Казахстане самостоятельным в своих поступках и решениях, или ему всегда нужно опираться на общественное мнение – а что подумают, а что скажут, а как посмотрят, а не осудят ли. И пока этот спор за явным преимуществом выигрывают те, кто призывает не путать свою шерсть с государственной: не может быть у человека личной свободы даже на частной территории. Общество тебя все равно найдет и осудит товарищеским судом. Старые нормы, когда стиляг ловили и насильно резали им брючины, из общественного подсознания никуда не делись. Только сейчас они трансформировались в такой моралистический ИГИЛ: делать будешь то, что предписано, а не то, что хочется. Иначе – тюрьма и синяки.

Поведение Байзаковой – это безвкусица. Поведение ее противников – это симптом. Симптом того, что в пространство общественной жизни возвращаются Нейманы. Был такой персонаж у Юрия Домбровского в его гениальной и актуальной до сих пор книге "Факультет ненужных вещей". Нейман – следователь НКВД, которого временами захлестывает слепая ярость, и он себя за нее всячески уважает, потому что кроме этой агрессии, у него нет ни одного яркого чувства – он серость от серости. И особенно ярость его захватила, когда к нему на допрос пришла вся такая красивая Лина Потоцкая. "В такие минуты ему становилось горячо, предметы начинали косо прыгать перед глазами, а голос дрожал и становился мурлыкающим. Он уважал себя за эти минуты гнева, остервенения, ярости, потому что они - хоть они-то! - были настоящими", - описывает Неймана Домбровский. А таких, как Потоцкая, этот персонаж "по-настоящему ненавидел". "За все: за то, что она сидела слишком вольно, что сейчас же воспользовалась разрешением курить и курила так, как в этом кабинете, кажется, еще никто до нее не курил, - откинув острый локоть и легко стряхивая пепел в панцирь черепахи, - его ей поднес прокурор, - за взгляд, который она бросила на него, за прямую и открытую несовместимость с этой комнатой".

Именно такие "нейманы" сейчас и всплыли на поверхность, их звездный час пробил. Более того, именно такие "нейманы", кажется, сейчас и нужны действующей власти: в их глазах, помимо ярости, все равно есть только одно чувство – дикий страх, - а такими очень удобно управлять. Да и вообще: не можешь решить другие проблемы – подними тему аморальности общества. Работает всегда и безотказно. Обязательно найдется десяток-другой фанатиков "нравственной чистоты", которых можно запрячь, чтобы они снесли на ходу все другие, ненужные сейчас разговоры. Очень удобно и не требует особых затрат.

И кстати. Парламент Казахстана 27 декабря заявил, что неплохо было бы казахстанских журналистов "обязать" выполнять этические нормы. Так что мораль – это оружие, которое можно легко применять не только против блогеров, тусовщиков и ди-джеев. Как говорится, моралисты, Лидер дал приказ!

Вячеслав Половинко, специально для "Ферганы"

Источник - Фергана
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