Гоблины Шаршара. В Ташкенте задержали многолетних поставщиков тухлого мяса на рынки

17:40 29.12.2017 В Ташкенте задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), которая десять лет поставляла на рынки и производителям колбасных изделий зараженное мясо из Кашкадарьинской области. Сюжет об этом был показан в телепрограмме "Ахборот 24", сообщает "Газета.Uz".



Выявлением и установлением членов ОПГ занимались Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре Узбекистана и Служба национальной безопасности (СНБ). По их данным, ОПГ возглавлял уроженец Кашкадарьи, который жил в Янгиюльском районе Ташкентской области. Установив связи с мясниками, перекупщиками и ветеринарами в Кашкадарье, члены ОПГ узнавали от них о фактах падежа либо предсмертном состоянии скота. За информацию о каждом случае платили по 15-50 тысяч сумов ($1,8-$6).



Купив бракованные туши по цене 10-15 тысяч сумов за 1 кг, оформляли на них фиктивные документы через своих людей в ветеринарной службе и отправляли в Ташкент. Но прежде чем поставить на прилавки столицы, туши обрабатывали и разделывали в подпольных цехах в Зангиатинском и Ташкентском районах столичной области, после чего продавали по 25-30 тысяч сумов за кг. Таким мясом снабжали торговые точки нескольких районов узбекской столицы, в том числе действовавших на рынке "Эски-Джува", и предприятия "Asl Ta’m Sifati", "Сомсахона ЧП Муминов Хусан Хурсанджонович", мясные прилавки "Файзиев", "Косимов", "Чоршанбиев Одил".



Ежедневно ОПГ поставляло по три-четыре испорченные туши. В месяц продавали от 5 до 15 тонн протухшего или зараженного мяса.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



За последний месяц это уже второй "мясной скандал" в Ташкенте. В начале декабря Генпрокуратура сообщила об обнаружении в продукции столичного мясного цеха "Шаршара" ослиного мяса. Источник - fergananews.com

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