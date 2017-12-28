В Kaz Minerals опровергают сообщения о новой забастовке горняков

17:34 29.12.2017 В Восточно-Казахстанской области (ВКО) смена шахтеров Артемьевского рудника не вышла на работу, сообщили 28 декабря вечером местные новостные агентства.Как передали региональные СМИ, поступили сведения, что работавшие в ночную смену горняки утром якобы не поднялись из шахты и не допустили новую смену.

Официальный представитель регионального офиса Kaz Minerals Ермек Дюзкенев 28 декабря опроверг эту информацию как не соответствующую действительности.



По его словам, ночная смена вышла согласно графику. Невыход на работу утренней смены он объяснил общим собранием с участием работников и руководства, на котором, по словам Дюзкенева, обсуждалось внедрение трехсменного графика работы и повышение заработной платы.



"Шахтеры задавали вопросы, вносили предложения. На повестке дня было обсуждение возможности введения трехсменного графика работы и повышения заработной платы, - цитируют менеджера департамента корпоративных связей группы KAZ Minerals Ермека Дюзкенева местные СМИ. - Сказать, что это была забастовка или какой-то несанкционированный сход, нельзя". Дюзкенев сообщил, что шахта работает в штатном режиме. Источник - ca-news.org

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