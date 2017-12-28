 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.12.2017
19:11  Мораль сей травли. В Казахстане блогерша Байзакова отсидела трое суток за конкурс на раздевание
17:40  Гоблины Шаршара. В Ташкенте задержали многолетних поставщиков тухлого мяса на рынки
17:34  В Kaz Minerals опровергают сообщения о новой забастовке горняков
16:51  Эволюция лебусов: борец с Путиным сбежал в Европу и возненавидел ее, - ВВС
16:43  71-летний глава Госналогового комитета Узбекистана Парпиев подал в отставку
16:39  Казахстанские интернет-продавцы на 5 лет освобождены от налогов
15:04  Феноменальный ИГИЛ: США путаются в численности боевиков и хотят остаться в Сирии, - "РВ"
13:52  Кореянка Пан стала вице-министром юстиции Казахстана
13:37  "Что опять спал с моей подушкой!" - туркмено-российская VIP-чиновница Джахан Поллыева выпустила первый "Невод" стишков
12:20  Экс-кандидата в президенты Киргизии Трофимова осудили на 4 года за разжигание межнац- и расовой розни
11:18  Фонд по управлению госимуществом Киргизии возглавил ранее не судимый Ренат Тулебердиев
09:07  Сатыбалдиев в обидках. Джалал-Абадский губернатор готовит иск к кырСМИ на 10 миллионов
02:07  Кадровые перестановки в эшелонах власти Киргизии - прогнозы экспертов на 2018 год
02:03  Экс-президент Алмазбек Атамбаев выпустил клип-песню "Новый год"
01:58  Шотландия. Всего за 4,25 млн фунтов продается большой (1854 га) и красивый остров Алва
00:23  "Тайна Чингис Хаана". Российское кино возрождается с провинции
00:22  Документы проливают свет на поразительные успехи СевКореи в создании ракет морского базирования, - Washington Post
00:17  Астану в 2018-м оскверят и разбульварят по-полной
00:14  Египет стоит на пороге войны с Эфиопией, причина которой – новые Нильские ГЭС
00:08  Смена президента Киргизии не спасла оппозиционный телеканал "Сентябрь" от закрытия
00:03  Крым вернет Узбекистану незаконно вывезенные ценности
00:00  В Италии распущен парламент. Грядут досрочные выборы
Четверг, 28.12.2017
22:04  В Худжанде погибла отравившись угарным газом вдова первого президента независимого Таджикистана Майрам Набиева
21:58  Судьба участкового Нурсултана.... Полицейские Южного Казахстана пытались продать наркотики агенту КНБ
20:31  В Узбекистане отменяют особые привилегии для названных в честь президента детей
18:28  В Таджикистане ввели уголовную ответственность для детей, бросивших своих "предков"
17:06  Нахождение США в Афганистане основано на мифе, - Скотт Хортон
17:03  Герой Донбасса: освобожден дед-партизан, взорвавший блокпост ВСУ банкой меда
16:00  Колом по расколу. От сепаратистской Каталонии хотят отделить про-испанскую Табарнию
14:34  Узбекистан поменял систему координат (геодезических)
12:36  Пресс-секретарь ВВП Песков не может объяснить откуда у его дочки оказалась квартира в Париже за 1,7 ляма евро
11:32  Как предки казахов придумали свой календарь, - Е.Турсунов
11:31  Казахстан получил из России два новых Су-30 СМ
11:22  В честь Трампа евреи назовут новый вокзал в Иерусалиме
11:12  Елбасы выделяет на гум-помощь мьянмским рохинджа $500 тысяч. Свои нищие кончились?
11:10  Официальные СМИ Узбекистана сообщили о злоупотреблениях Минфина и фальсификациях бюджетных показателей
11:04  В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
11:01  В Кабуле взорван офис центрального телеканала - более 40 убито, 50 - раненых
10:54  Похороны секса, каким мы его знали, - ВВС
10:31  Африка стала полигоном арабского конфликта. Противостояние Дохи и Эр-Рияда перекинулось на Черный континент, - Е.Пудовкин
10:11  У Чубайса украли 1 млрд рублей... (не юмор)
10:08  Террористы взорвали бомбу в Питерском супер-маркете "Перекресток" - 13 раненых
04:08  Среди обмененных на Украине пленных оказалась кошка
00:57  В Ташкенте за месяц задержали четверых израильтян с боеприпасами
00:45  Европейский союз поощряет работорговлю в XXI веке?
00:39  Президент Узбекистана назвал экс-главу МВД Ахмедбаева "предателем"
00:38  "Проект ИГ - больше, чем секта", - А.Серенко
00:35  Цивилизации предстоит выживать без черного золота
00:08  Футболист Джордж Веа стал президентом Либерии
00:04  УкрЭтноТворчество. Как часть одного народа перековывают в политическую нацию, - И.Ромашин
00:01  Зампредом КазФедерации профсоюзов стал Саиров, ранее осужденный на 5 лет за подлог и растрату
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
71-летний глава Госналогового комитета Узбекистана Парпиев подал в отставку
16:43 29.12.2017

71-летний председатель Государственного налогового комитета Батыр Парпиев, считающийся одним из влиятельных генералов в Узбекистане, подал президенту Шавкату Мирзиееву заявление об отставке. Об этом сообщили источники в правительстве, передает centralasian.org.
По словам чиновников, генерал-лейтенант Батыр Парпиев подал президенту Шавкату Мирзиееву заявление об отставке два месяца назад.

"Свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья. В последнее время он жаловался на боли в ногах. Однако президент не принял его заявление, сказав, что пусть Парпиев пока поработает", – сказали они, отметив, что 28 декабря Батыр Парпиев находился на своем рабочем месте.

Информация о том, что глава Государственного налогового комитета решил уйти в отставку появилась вслед за сообщением о начале массовых "кадровых чисток" в данном ведомстве. Кадровые сокращения в налоговой системе Узбекистана, по словам узбекских чиновников, осуществляются на основании постановления президента Шавката Мирзиеева.

Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания 12 июля президент Мирзиеев подверг критике сотрудников налогового комитета за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства и проведение безосновательных проверок. Тогда президент предупредил налоговиков о том, что в ближайшее время в налоговой системе произойдут серьезные изменения.

Батыр Парпиев руководит ведомством с 2004 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514554980
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  