71-летний глава Госналогового комитета Узбекистана Парпиев подал в отставку

16:43 29.12.2017 71-летний председатель Государственного налогового комитета Батыр Парпиев, считающийся одним из влиятельных генералов в Узбекистане, подал президенту Шавкату Мирзиееву заявление об отставке. Об этом сообщили источники в правительстве, передает centralasian.org.

По словам чиновников, генерал-лейтенант Батыр Парпиев подал президенту Шавкату Мирзиееву заявление об отставке два месяца назад.



"Свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья. В последнее время он жаловался на боли в ногах. Однако президент не принял его заявление, сказав, что пусть Парпиев пока поработает", – сказали они, отметив, что 28 декабря Батыр Парпиев находился на своем рабочем месте.



Информация о том, что глава Государственного налогового комитета решил уйти в отставку появилась вслед за сообщением о начале массовых "кадровых чисток" в данном ведомстве. Кадровые сокращения в налоговой системе Узбекистана, по словам узбекских чиновников, осуществляются на основании постановления президента Шавката Мирзиеева.



Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания 12 июля президент Мирзиеев подверг критике сотрудников налогового комитета за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства и проведение безосновательных проверок. Тогда президент предупредил налоговиков о том, что в ближайшее время в налоговой системе произойдут серьезные изменения.



Батыр Парпиев руководит ведомством с 2004 года. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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