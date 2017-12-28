 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанские интернет-продавцы на 5 лет освобождены от налогов
16:39 29.12.2017

Интернет-продавцов в Казахстане на пять лет освободили от налогов. Такие положения появились в новом Налоговом кодексе, передает Tengrinews.kz.

В соответствии со статьей 293 Кодекса, налогоплательщик, осуществляющий электронную торговлю товарами, уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в соответствии со статьей 302 Кодекса, на 100 %.

Также в статье указаны условия, при которых можно снизить КПН. Также, согласно пункту 2 статьи 636 Кодекса, от налогов, при определенных условиях, освобождаются и интернет-продавцы, осуществляющие свою деятельность как индивидуальные предприниматели.

В ДГД Алматы, комментируя поправки в законы, отметили, что электронная торговля должна соответствовать определенным критериям - предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих условий: оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме; оплата за товары производится безналичным платежом; наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность. Также подчеркивается, что освобождение от налогов не освобождает от необходимости регистрации ИП или ТОО.

Напомним, ранее президент ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана" Шавкат Сабиров отмечал, что отмена налогов для продавцов, реализующих товары через интернет в Казахстане, позволит легализовать торговлю на алматинских барахолках и тех, кто торгует в соцсетях.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514554740
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