Феноменальный ИГИЛ: США путаются в численности боевиков и хотят остаться в Сирии, - "РВ"

15:04 29.12.2017 Пресс-секретарь международной коалиции полковник армии США Райан Диллон озвучил новые данные о количестве террористов, находящихся на территории Сирии и Ирака.



Согласно информации Пентагона, речь идет "всего" о тысяче исламистов. Напомним, на прошлой неделе специальный представитель президента США по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгерк заявлял о менее чем трех тысячах. За прошедшее с тех пор время союзными силами не проводилось операций против ИГИЛ, поэтому видимых причин такого резкого скачка в оценке численного состава бандформирований нет. В чем же заключается причина изменения точки зрения американцев?



Необходимо отметить, что подобное происходило и ранее. На пике своего могущества в 2015 году, по оценкам Пентагона, "халифат" насчитывал приблизительно 40 тысяч боевиков, в том числе иностранного происхождения. Позднее численность террористической группировки снизили до 25 тысяч. В целом за прошедшие полтора года можно проследить следующую тенденцию. Международная коалиция регулярно отчитывалась о том, что ИГИЛ теряет контроль над очередным районом Сирии, при этом не публикуя даже приблизительных данных о потерях среди террористов.



Заявления официальных лиц из США, Франции и Великобритании об уничтожении боевиков на поле боя неконкретны и, что главное, не подтверждаются какими-либо доказательствами. Чего не скажешь о другой, более неприглядной стороне деятельности "борцов с ИГИЛ".



Мировой общественности известны факты, свидетельствующие о заключении договоренностей между коалицией и террористами, в результате которых джихадисты имели возможность не только сохранить жизни, но и безопасно выйти из окружения и покинуть районы боевых действий.



Самым известным из подобных случаев является запечатленная на видеокамеру эвакуация исламистов, которые вместе с семьями покинули Ракку в октябре нынешнего года.



И это далеко не единственный случай. Всего можно говорить о тысячах боевиков, которые смогли избежать участи быть уничтоженными и сбежать в другие государства. Кстати, среди "воинов джихада" было много уроженцев европейских стран, поэтому можно только строить предположения о точном количестве террористов, проникших на территорию ЕС вместе с неконтролируемым потоком беженцев.



Кто знает, сколько террористических актов можно было бы избежать, не будь этих соглашений между союзниками и ИГИЛ? Разумеется, вопрос риторический.



Что касается США, то в настоящее время их главной задачей является продление военного присутствия в регионе, несмотря на то, что официальный Дамаск считает нахождение американского контингента на территории Сирии незаконным. Щедрость, с которой Вашингтон выделяет средства налогоплательщиков на данную операцию, достойна лучшего применения: подсчитано, что за истекшие три года израсходовано свыше 14 миллиардов долларов. И все это для того, чтобы изменить на свой лад политический режим очередного государства Ближнего Востока.



В этом, однако, Белый дом не имеет успеха. Недавно сирийская арабская армия завершила разгром вооруженных групп ИГИЛ*, и на территории полным ходом идет возвращение к мирной жизни, которое в том числе включает восстановления контроля легитимного правительства над всей территорией Сирии.



Одурачивать союзников по международной коалиции и втягивать их в военные авантюры, которые, как видно из нарастания террористической угрозы в некогда благополучной Европе, оборачиваются для младших партнеров лишь дополнительными рисками - единственное, что пока еще удается американскому руководству. Посмотрим, надолго ли.



28.12.2017 Источник - rusvesna.su

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