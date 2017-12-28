 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.12.2017
16:43  71-летний глава Госналогового комитета Узбекистана Парпиев подал в отставку
16:39  Казахстанские интернет-продавцы на 5 лет освобождены от налогов
15:04  Феноменальный ИГИЛ: США путаются в численности боевиков и хотят остаться в Сирии, - "РВ"
13:52  Кореянка Пан стала вице-министром юстиции Казахстана
13:37  "Что опять спал с моей подушкой!" - туркмено-российская VIP-чиновница Джахан Поллыева выпустила первый "Невод" стишков
12:20  Экс-кандидата в президенты Киргизии Трофимова осудили на 4 года за разжигание межнац- и расовой розни
11:18  Фонд по управлению госимуществом Киргизии возглавил ранее не судимый Ренат Тулебердиев
09:07  Сатыбалдиев в обидках. Джалал-Абадский губернатор готовит иск к кырСМИ на 10 миллионов
02:07  Кадровые перестановки в эшелонах власти Киргизии - прогнозы экспертов на 2018 год
02:03  Экс-президент Алмазбек Атамбаев выпустил клип-песню "Новый год"
01:58  Шотландия. Всего за 4,25 млн фунтов продается большой (1854 га) и красивый остров Алва
00:23  "Тайна Чингис Хаана". Российское кино возрождается с провинции
00:22  Документы проливают свет на поразительные успехи СевКореи в создании ракет морского базирования, - Washington Post
00:17  Астану в 2018-м оскверят и разбульварят по-полной
00:14  Египет стоит на пороге войны с Эфиопией, причина которой – новые Нильские ГЭС
00:08  Смена президента Киргизии не спасла оппозиционный телеканал "Сентябрь" от закрытия
00:03  Крым вернет Узбекистану незаконно вывезенные ценности
00:00  В Италии распущен парламент. Грядут досрочные выборы
Четверг, 28.12.2017
22:04  В Худжанде погибла отравившись угарным газом вдова первого президента независимого Таджикистана Майрам Набиева
21:58  Судьба участкового Нурсултана.... Полицейские Южного Казахстана пытались продать наркотики агенту КНБ
20:31  В Узбекистане отменяют особые привилегии для названных в честь президента детей
18:28  В Таджикистане ввели уголовную ответственность для детей, бросивших своих "предков"
17:06  Нахождение США в Афганистане основано на мифе, - Скотт Хортон
17:03  Герой Донбасса: освобожден дед-партизан, взорвавший блокпост ВСУ банкой меда
16:00  Колом по расколу. От сепаратистской Каталонии хотят отделить про-испанскую Табарнию
14:34  Узбекистан поменял систему координат (геодезических)
12:36  Пресс-секретарь ВВП Песков не может объяснить откуда у его дочки оказалась квартира в Париже за 1,7 ляма евро
11:32  Как предки казахов придумали свой календарь, - Е.Турсунов
11:31  Казахстан получил из России два новых Су-30 СМ
11:22  В честь Трампа евреи назовут новый вокзал в Иерусалиме
11:12  Елбасы выделяет на гум-помощь мьянмским рохинджа $500 тысяч. Свои нищие кончились?
11:10  Официальные СМИ Узбекистана сообщили о злоупотреблениях Минфина и фальсификациях бюджетных показателей
11:04  В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
11:01  В Кабуле взорван офис центрального телеканала - более 40 убито, 50 - раненых
10:54  Похороны секса, каким мы его знали, - ВВС
10:31  Африка стала полигоном арабского конфликта. Противостояние Дохи и Эр-Рияда перекинулось на Черный континент, - Е.Пудовкин
10:11  У Чубайса украли 1 млрд рублей... (не юмор)
10:08  Террористы взорвали бомбу в Питерском супер-маркете "Перекресток" - 13 раненых
04:08  Среди обмененных на Украине пленных оказалась кошка
00:57  В Ташкенте за месяц задержали четверых израильтян с боеприпасами
00:45  Европейский союз поощряет работорговлю в XXI веке?
00:39  Президент Узбекистана назвал экс-главу МВД Ахмедбаева "предателем"
00:38  "Проект ИГ - больше, чем секта", - А.Серенко
00:35  Цивилизации предстоит выживать без черного золота
00:08  Футболист Джордж Веа стал президентом Либерии
00:04  УкрЭтноТворчество. Как часть одного народа перековывают в политическую нацию, - И.Ромашин
00:01  Зампредом КазФедерации профсоюзов стал Саиров, ранее осужденный на 5 лет за подлог и растрату
00:00  Суверенные резервы Казахстана оказались не суверенными, - А.Комраков
Среда, 27.12.2017
23:49  В Риге загадочно погиб сын экс-главы Администрации Елбасы, известный "коранист" А.Мусин
23:33  "Мы договаривались по всем вопросам". Назарбаев провел переговоры с Путиным в Кремле
20:12  Российский ЗРК "Панцирь" перехватил выпущенные по авиабазе Хмеймим ракеты боевиков
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Феноменальный ИГИЛ: США путаются в численности боевиков и хотят остаться в Сирии, - "РВ"
15:04 29.12.2017

Пресс-секретарь международной коалиции полковник армии США Райан Диллон озвучил новые данные о количестве террористов, находящихся на территории Сирии и Ирака.

Согласно информации Пентагона, речь идет "всего" о тысяче исламистов. Напомним, на прошлой неделе специальный представитель президента США по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгерк заявлял о менее чем трех тысячах. За прошедшее с тех пор время союзными силами не проводилось операций против ИГИЛ, поэтому видимых причин такого резкого скачка в оценке численного состава бандформирований нет. В чем же заключается причина изменения точки зрения американцев?

Необходимо отметить, что подобное происходило и ранее. На пике своего могущества в 2015 году, по оценкам Пентагона, "халифат" насчитывал приблизительно 40 тысяч боевиков, в том числе иностранного происхождения. Позднее численность террористической группировки снизили до 25 тысяч. В целом за прошедшие полтора года можно проследить следующую тенденцию. Международная коалиция регулярно отчитывалась о том, что ИГИЛ теряет контроль над очередным районом Сирии, при этом не публикуя даже приблизительных данных о потерях среди террористов.

Заявления официальных лиц из США, Франции и Великобритании об уничтожении боевиков на поле боя неконкретны и, что главное, не подтверждаются какими-либо доказательствами. Чего не скажешь о другой, более неприглядной стороне деятельности "борцов с ИГИЛ".

Мировой общественности известны факты, свидетельствующие о заключении договоренностей между коалицией и террористами, в результате которых джихадисты имели возможность не только сохранить жизни, но и безопасно выйти из окружения и покинуть районы боевых действий.

Самым известным из подобных случаев является запечатленная на видеокамеру эвакуация исламистов, которые вместе с семьями покинули Ракку в октябре нынешнего года.

И это далеко не единственный случай. Всего можно говорить о тысячах боевиков, которые смогли избежать участи быть уничтоженными и сбежать в другие государства. Кстати, среди "воинов джихада" было много уроженцев европейских стран, поэтому можно только строить предположения о точном количестве террористов, проникших на территорию ЕС вместе с неконтролируемым потоком беженцев.

Кто знает, сколько террористических актов можно было бы избежать, не будь этих соглашений между союзниками и ИГИЛ? Разумеется, вопрос риторический.

Что касается США, то в настоящее время их главной задачей является продление военного присутствия в регионе, несмотря на то, что официальный Дамаск считает нахождение американского контингента на территории Сирии незаконным. Щедрость, с которой Вашингтон выделяет средства налогоплательщиков на данную операцию, достойна лучшего применения: подсчитано, что за истекшие три года израсходовано свыше 14 миллиардов долларов. И все это для того, чтобы изменить на свой лад политический режим очередного государства Ближнего Востока.

В этом, однако, Белый дом не имеет успеха. Недавно сирийская арабская армия завершила разгром вооруженных групп ИГИЛ*, и на территории полным ходом идет возвращение к мирной жизни, которое в том числе включает восстановления контроля легитимного правительства над всей территорией Сирии.

Одурачивать союзников по международной коалиции и втягивать их в военные авантюры, которые, как видно из нарастания террористической угрозы в некогда благополучной Европе, оборачиваются для младших партнеров лишь дополнительными рисками - единственное, что пока еще удается американскому руководству. Посмотрим, надолго ли.

28.12.2017

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514549040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  