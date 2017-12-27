|"Что опять спал с моей подушкой!" - туркмено-российская VIP-чиновница Джахан Поллыева выпустила первый "Невод" стишков
13:37 29.12.2017
Дайте всего лишь день!
Джахан Поллыева. Невод. Лирика разных лет. М. 2017 142 с.
Джахан Поллыева – известный общественный и политический деятель, и от такой персоны поначалу не ждешь чувственных и проникновенно лиричных стихотворений. Но открыв книгу, испытываешь удивление, смешанное с радостью, и понимаешь, что перед тобой настоящий поэт со своим ярким голосом и сложным мятущимся внутренним миром. Каждое стихотворение – парадоксальное и изящное сочетание яростной эмоциональности и философской глубины, везде присутствуют и сильное чувство, и оригинальная зрелая мысль.
Лирическая героиня Джахан Поллыевой сложна и сочетает в себе несочетаемое: она одновременно и хрупкая, и сильная, и наивная, и мудрая, и доверчивая, и настороженная, и нежная, и колкая. Но никогда не холодная и отстраненная! Стихи Поллыевой горячи, хотя, конечно, это уже не безрассудная пылкость юности, а скорее ровное горение зрелости. И с этой житейской высоты все видится иначе. Приходят мысли не только о любви, которой буквально дышит "Невод", но и о старости...
Мы пожилые. Значит, мы пожили.
А может, пóжили – кто разницу поймет?
Но башмаков немерено сносили –
по башмакам у нас с тобой зачет.
По глупостям, наверно, рекордсмены,
а по ошибкам – чемпионы мы!
Когда другие множили измены,
в отместку мстили этим же, увы...
("Пожилые")
И тут же страстный бунт против старения и онтологической усталости:
Мне дайте день, всего лишь день на то,
что для других – пустейшее занятье.
Не на тоску прошу, не праздность и не лень:
стихотворенье дайте дописать мне!
("День")
Или вот другое, но о том же самом:
Праздности хочу, праздности –
с тяжестью судьбы разности...
Легкости хочу, звонкости,
слов своих былой колкости!
У Джахан Поллыевой выразительная и искренняя любовная лирика; тема супружества, взаимного сосуществования двух людей – сквозная в книге.
Счастливое супружество возможно.
И больше, чем успех и состояние...
Но быть годами рядом так же сложно,
как и любить на дальнем расстоянии...
("Супружество")
Трудно найти в современной поэзии книгу, где столько стихотворений было бы обращено не просто к возлюбленному, а именно к мужу, к человеку, с которым много прожито и пережито. Процитируем полностью одно из лучших.
Человек
Человек
спал всю ночь один,
но в обнимку с моей подушкой.
Человек
тот ни с кем не сравним –
благороднее всех и лучше.
Человек
молчалив, как сфинкс,
но решительней полководцев.
Человек
этот – муж мой. Жизнь
он мою повернул на солнце...
Человек
не хотел меня
потревожить словцом на ушко.
Человек
точно знал, что я
в этот час у стихов на мушке.
Человек
мой, прости меня,
что опять спал с моей подушкой!
Человек,
я люблю тебя
всей душой за такую душу.
Хочется отметить и то, как изящно приведенное стихотворение по форме: и по графическому строению, и по ритму, и по звуку. Вообще проходных и неинтересных стихов в "Неводе" не найти. Джахан Поллыева – зрелый и самобытный мастер, и тот, кто откроет для себя этого автора, несомненно, прикоснется к настоящему искусству.
Твердеева Кира