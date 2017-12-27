 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Что опять спал с моей подушкой!" - туркмено-российская VIP-чиновница Джахан Поллыева выпустила первый "Невод" стишков
13:37 29.12.2017

Дайте всего лишь день!

Джахан Поллыева. Невод. Лирика разных лет. М. 2017 142 с.

Джахан Поллыева – известный общественный и политический деятель, и от такой персоны поначалу не ждешь чувственных и проникновенно лиричных стихотворений. Но открыв книгу, испытываешь удивление, смешанное с радостью, и понимаешь, что перед тобой настоящий поэт со своим ярким голосом и сложным мятущимся внутренним миром. Каждое стихотворение – парадоксальное и изящное сочетание яростной эмоциональности и философской глубины, везде присутствуют и сильное чувство, и оригинальная зрелая мысль.

Лирическая героиня Джахан Поллыевой сложна и сочетает в себе несочетаемое: она одновременно и хрупкая, и сильная, и наивная, и мудрая, и доверчивая, и настороженная, и нежная, и колкая. Но никогда не холодная и отстраненная! Стихи Поллы­евой горячи, хотя, конечно, это уже не безрассудная пылкость юности, а скорее ровное горение зрелости. И с этой житейской высоты все видится иначе. Приходят мысли не только о любви, которой буквально дышит "Невод", но и о старости...

Мы пожилые. Значит, мы пожили.

А может, пóжили – кто разницу поймет?

Но башмаков немерено сносили –

по башмакам у нас с тобой зачет.

По глупостям, наверно, рекордсмены,

а по ошибкам – чемпионы мы!

Когда другие множили измены,

в отместку мстили этим же, увы...

("Пожилые")

И тут же страстный бунт против старения и онтологической уста­лости:

Мне дайте день, всего лишь день на то,

что для других – пустейшее занятье.

Не на тоску прошу, не праздность и не лень:

стихотворенье дайте дописать мне!

("День")

Или вот другое, но о том же самом:

Праздности хочу, праздности –

с тяжестью судьбы разности...

Легкости хочу, звонкости,

слов своих былой колкости!

У Джахан Поллыевой выразительная и искренняя любовная лирика; тема супружества, взаимного сосуществования двух людей – сквозная в книге.

Счастливое супружество возможно.

И больше, чем успех и состояние...

Но быть годами рядом так же сложно,

как и любить на дальнем расстоянии...

("Супружество")

Трудно найти в современной поэзии книгу, где столько стихотворений было бы обращено не просто к возлюбленному, а именно к мужу, к человеку, с которым много прожито и пережито. Процитируем полностью одно из лучших.

Человек

Человек

спал всю ночь один,

но в обнимку с моей подушкой.

Человек

тот ни с кем не сравним –

благороднее всех и лучше.

Человек

молчалив, как сфинкс,

но решительней полководцев.

Человек

этот – муж мой. Жизнь

он мою повернул на солнце...

Человек

не хотел меня

потревожить словцом на ушко.

Человек

точно знал, что я

в этот час у стихов на мушке.

Человек

мой, прости меня,

что опять спал с моей подушкой!

Человек,

я люблю тебя

всей душой за такую душу.

Хочется отметить и то, как изящно приведенное стихотворение по форме: и по графическому строению, и по ритму, и по звуку. Вообще проходных и неинтересных стихов в "Неводе" не найти. Джахан Поллыева – зрелый и самобытный мастер, и тот, кто откроет для себя этого автора, несомненно, прикоснется к настоящему искусству.

Твердеева Кира

Источник - lgz.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514543820
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