"Что опять спал с моей подушкой!" - туркмено-российская VIP-чиновница Джахан Поллыева выпустила первый "Невод" стишков

13:37 29.12.2017 Дайте всего лишь день!



Джахан Поллыева. Невод. Лирика разных лет. М. 2017 142 с.



Джахан Поллыева – известный общественный и политический деятель, и от такой персоны поначалу не ждешь чувственных и проникновенно лиричных стихотворений. Но открыв книгу, испытываешь удивление, смешанное с радостью, и понимаешь, что перед тобой настоящий поэт со своим ярким голосом и сложным мятущимся внутренним миром. Каждое стихотворение – парадоксальное и изящное сочетание яростной эмоциональности и философской глубины, везде присутствуют и сильное чувство, и оригинальная зрелая мысль.



Лирическая героиня Джахан Поллыевой сложна и сочетает в себе несочетаемое: она одновременно и хрупкая, и сильная, и наивная, и мудрая, и доверчивая, и настороженная, и нежная, и колкая. Но никогда не холодная и отстраненная! Стихи Поллы­евой горячи, хотя, конечно, это уже не безрассудная пылкость юности, а скорее ровное горение зрелости. И с этой житейской высоты все видится иначе. Приходят мысли не только о любви, которой буквально дышит "Невод", но и о старости...



Мы пожилые. Значит, мы пожили.



А может, пóжили – кто разницу поймет?



Но башмаков немерено сносили –



по башмакам у нас с тобой зачет.



По глупостям, наверно, рекордсмены,



а по ошибкам – чемпионы мы!



Когда другие множили измены,



в отместку мстили этим же, увы...



("Пожилые")



И тут же страстный бунт против старения и онтологической уста­лости:



Мне дайте день, всего лишь день на то,



что для других – пустейшее занятье.



Не на тоску прошу, не праздность и не лень:



стихотворенье дайте дописать мне!



("День")



Или вот другое, но о том же самом:



Праздности хочу, праздности –



с тяжестью судьбы разности...



Легкости хочу, звонкости,



слов своих былой колкости!



У Джахан Поллыевой выразительная и искренняя любовная лирика; тема супружества, взаимного сосуществования двух людей – сквозная в книге.



Счастливое супружество возможно.



И больше, чем успех и состояние...



Но быть годами рядом так же сложно,



как и любить на дальнем расстоянии...



("Супружество")



Трудно найти в современной поэзии книгу, где столько стихотворений было бы обращено не просто к возлюбленному, а именно к мужу, к человеку, с которым много прожито и пережито. Процитируем полностью одно из лучших.



Человек



Человек



спал всю ночь один,



но в обнимку с моей подушкой.



Человек



тот ни с кем не сравним –



благороднее всех и лучше.



Человек



молчалив, как сфинкс,



но решительней полководцев.



Человек



этот – муж мой. Жизнь



он мою повернул на солнце...



Человек



не хотел меня



потревожить словцом на ушко.



Человек



точно знал, что я



в этот час у стихов на мушке.



Человек



мой, прости меня,



что опять спал с моей подушкой!



Человек,



я люблю тебя



всей душой за такую душу.



Хочется отметить и то, как изящно приведенное стихотворение по форме: и по графическому строению, и по ритму, и по звуку. Вообще проходных и неинтересных стихов в "Неводе" не найти. Джахан Поллыева – зрелый и самобытный мастер, и тот, кто откроет для себя этого автора, несомненно, прикоснется к настоящему искусству.



Твердеева Кира Источник - lgz.ru

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