Экс-кандидата в президенты Киргизии Трофимова осудили на 4 года за разжигание межнац- и расовой розни

12:20 29.12.2017 Трофимова приговорили к четырем годам тюрьмы за разжигание мажнациональной розни



Обвиняемого в разжигании межнациональной розни активиста Игоря Трофимова приговорили к четырем годам лишения свободы. Информацию об этом ИА "24.kg" подтвердили в пресс-службе Верховного суда.



Обвиняемый в разжигании межнациональной розни тоже собирается в президенты



"Суд признал Трофимова полностью виновным по статье "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды" и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание подсудимый должен в исправительной колонии усиленного режима. Обвиняемый в разжигании межнациональной розни обжаловал данное решение в Бишкекском городском суде. Дело рассматривается по существу во второй инстанции", - отметили в суде.



Напомним, обвинение активисту предъявили в мае текущего года. Он был задержан сотрудниками РУВД Свердловского района. Позже Трофимов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. ЦИК отказал ему в регистрации.



29 декабря 2017, Бишкек - ИА "24.kg", Аида ДЖУМАШОВА См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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