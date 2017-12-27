Фонд по управлению госимуществом Киргизии возглавил ранее не судимый Ренат Тулебердиев

11:18 29.12.2017 Назначен председатель Фонда по управлению государственным имуществом



Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Ренат Тулебердиев назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.



По его данным, коллективу ФУГИ нового председателя представил руководитель аппарата правительства - министр Нурханбек Момуналиев.



Ранее Ренат Тулебердиев был первым заместителем управляющего делами президента и правительства КР.



Напомним, бывший глава ФУГИ Дуйшенбек Зилалиев подал в отставку из-за уголовного дела о бомбе.



Анастасия МОКРЕНКО См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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