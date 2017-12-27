Сатыбалдиев в обидках. Джалал-Абадский губернатор готовит иск к кырСМИ на 10 миллионов

09:07 29.12.2017 Полпред Джалал-Абадской области готовит иск к СМИ на 10 миллионов



Полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев заявил, что готов судиться со СМИ. Его юристы готовят иск на 10 миллионов сомов. Информацию ИА "24.kg" подтвердили в аппарате главы региона.



По их данным, Кыянбеку Сатыбалдиеву не понравилась статья в кыргызскоязычном интернет-издании "Кыргыз таймс". В ней говорится, что у полпреда купленный диплом о высшем образовании. Журналисты даже указали цену: $800.



Чиновник опровергает это. По его словам, у него два высших образования - экономическое и юридическое. Кыянбек Сатыбалдиев уточнил, что интернет-ресурс опубликовал опровержение, но публикацию успели распространить другие кыргызскоязычные СМИ. С ними чиновник и намерен судиться.



ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

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