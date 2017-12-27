|Сатыбалдиев в обидках. Джалал-Абадский губернатор готовит иск к кырСМИ на 10 миллионов
09:07 29.12.2017
Полпред Джалал-Абадской области готовит иск к СМИ на 10 миллионов
Полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев заявил, что готов судиться со СМИ. Его юристы готовят иск на 10 миллионов сомов. Информацию ИА "24.kg" подтвердили в аппарате главы региона.
По их данным, Кыянбеку Сатыбалдиеву не понравилась статья в кыргызскоязычном интернет-издании "Кыргыз таймс". В ней говорится, что у полпреда купленный диплом о высшем образовании. Журналисты даже указали цену: $800.
Чиновник опровергает это. По его словам, у него два высших образования - экономическое и юридическое. Кыянбек Сатыбалдиев уточнил, что интернет-ресурс опубликовал опровержение, но публикацию успели распространить другие кыргызскоязычные СМИ. С ними чиновник и намерен судиться.
ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ