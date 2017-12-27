Кадровые перестановки в эшелонах власти Киргизии - прогнозы экспертов на 2018 год

02:07 29.12.2017 Таалайбек Ороскулов



После вступления президента Сооронбая Жээнбекова в должность на политическом поле страны начались кадровые перестановки. Они касаются как аппарата президента, так и парламента и правительства.



На днях в СМИ появилась информация, что депутаты Жогорку Кенеша проверяют деятельность Минздрава КР и выступают за снятие с должности министра Талантбека Батыралиева. Он же в свою очередь заявил о борьбе с фармацевтической мафией. Некоторые депутаты в четверг предложили привлечь к ответственности министра труда и социального развития Таалайкуль Исакунову за недостатки в законе о "суйунчу".



Sputnik Кыргызстан решил узнать у экспертов, как сложится ситуация с перестановками и отставками после Нового года.



В ноябре, еще до вступления Жээнбекова в должность главы государства, они давали прогнозы относительно кадровых перестановок.



По мнению общественного деятеля Жыпара Жекшеева, власть всегда обновляется "сверху".



После вступления президента Сооронбая Жээнбекова в должность на политическом поле страны начались кадровые перестановки. Они касаются как аппарата президента, так и парламента и правительства.Жекшеев: власть всегда обновляется "сверху"



"Жээнбеков, конечно, вправе делать какие-то корректировки, и это естественный процесс. Да, изменения более значительные, чем я предполагал. Главное, чтобы они были качественные и не имели негативной подоплеки, связанной с родственниками, земляками или приближенными", - сказал эксперт.



Он отметил, что перестановки оправданы, если придут профессионалы, при этом воздержался от оценки уже назначенных чиновников, сославшись на "желание не бежать впереди паровоза".



Депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев ранее прогнозировал глобальное переформатирование после "обрастания мясом" нового главы государства ближе к следующей осени. Теперь же он считает, что кардинальные изменения возможны уже весной.



После вступления президента Сооронбая Жээнбекова в должность на политическом поле страны начались кадровые перестановки. Они касаются как аппарата президента, так и парламента и правительства.Масалиев: кардинальные кадровые перестановки произойдут весной



По его словам, сейчас идет "притирка", на что влияет прежний президент.



"Надо понимать, что при смене власти изменения неизбежны. Даже если Алмазбек Атамбаев остался бы у руля, он все равно произвел бы перестановки. Меня смущает только то, что назначения происходят очень быстро. Складывается ощущение, что в Кыргызстане кадров практически не осталось и идет какая-то непонятная ротация", - сказал Масалиев.



Он подчеркнул, что "чувствует некоторые разногласия, вероятно, кардинальные кадровые перестановки произойдут уже весной".



"Даже то, что правительство предлагает сырые законы и парламент их принимает, приводит к недовольству работой депутатов", - сказал Масалиев.



По его словам, ответственность за это должно нести правительство. При этом депутат подчеркнул, что Жогорку Кенеш должен стать самостоятельнее. Тот факт, что вице-спикером стал парламентарий, который не был ставленником власти, говорит о том, что в "ЖК идет брожение в хорошем смысле этого слова".



"Вероятно, ближайшей весной могут возникнуть проблемы со спикером, потому что недовольство депутатского корпуса должно в чем-то выражаться, а влиять он может только на торага", - считает Масалиев.



Политолог Марс Сариев ранее придерживался мнения, что при правлении Жээнбекова потрясений в виде реформ не предвидится. Теперь же он, как и Масалиев, считает, что сейчас происходят непонятные перестановки.



После вступления президента Сооронбая Жээнбекова в должность на политическом поле страны начались кадровые перестановки. Они касаются как аппарата президента, так и парламента и правительства.Сариев: скорее всего, ротация является следствием внутриэлитной борьбы



"Ожидалось, что назначат техническое правительство, но происходят изменения, которые не вполне понятны. Люди не успевают поработать и двух месяцев. Это бьет по имиджу власти и страны. Очевидно, и соседние государства недоумевают от нашей кадровой нестабильности", - сказал Сариев.



Он отметил, что, скорее всего, ротация является следствием внутриэлитной борьбы.



"Вероятно, это какое-то нам непонятное стремление улучшить кадровый вопрос. Очевидно, приходят профессионалы, которые знают, как работать на этих участках", - сказал Сариев.



По его словам, остается надеяться, что кадровые изменения пойдут на пользу стране. Источник - Sputnik

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