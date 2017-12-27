 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 28.12.2017
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Среда, 27.12.2017
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Шотландия. Всего за 4,25 млн фунтов продается большой (1854 га) и красивый остров Алва
01:58 29.12.2017

В Шотландии выставили на продажу остров Алва площадью 1854 гектара. Несмотря на большие размеры, остров практически необитаем. Когда-то там жили 600 человек, но сейчас осталось всего шесть жителей. На острове сохранились несколько ветхих домов, церковь, есть небольшой ресторан и чайная комната. Стоимость острова - 4,25 млн фунтов.

В объявлении о продаже сказано, что Алва находится на западном побережье Шотландии. Это один из лучших частных островов в Северной Европе. Там невероятные пейзажи, много птиц и морских обитателей. На западе доминируют большие вересковые болота, а восток острова покрыт густым мшистым лесом. На Алве живут орлы.

Люди начали массово покидать остров в середине XIX века, когда банкротство местного бизнеса по выращиванию картофеля и добыче ламинарии сделало поселенцев практически нищими. К 1851 году лорд Фрэнсис Уильям Кларк депортировал три четверти жителей Алвы. С тех пор из-за сложной жизни на острове, неровных дорог и малого количества пригодных для жизни домов островитян с каждым годом оставалось все меньше и меньше, пишет The Financial Times.

Сейчас остров находится в полном запустении. Деревянные дома гниют, а крышу бывшей церкви поддерживает стремянка. Владеет землей местный житель Джейми Говард, который, по мнению других обитателей острова, был не очень бережливым хозяином. Говард не ответил на просьбы прокомментировать продажу, но журналисты уверены, что он чувствует себя неловко из-за того, что 70-летнее управление его семьи стало фактором такого упадка Алвы. Жители надеются, что новый владелец острова обновит жилье и привлечет туристов. Высокая арендная плата за гостевые дома поможет окупить расходы.


Источник - NEWSru.com
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