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Документы проливают свет на поразительные успехи СевКореи в создании ракет морского базирования, - Washington Post
00:22 29.12.2017

Документы проливают свет на поразительные успехи Северной Кореи в создании ракет морского базирования

"Спустя несколько месяцев после распада Советского Союза группа американских инвесторов и российских ученых заключила сделку, чтобы начать продвигать на рынке одну из жемчужин стратегического арсенала Москвы: целое семейство ракет, предназначенных для запуска с подводных лодок", - повествует журналист The Washington Post Джоби Уоррик.

По словам одного из американских партнеров, идея заключалась в том, чтобы установить связь между американскими спутниковыми компаниями и российской лабораторией по созданию оружия и "превратить потенциально опасные ракеты подводных лодок в мирные ракеты-носители".

Уоррик продолжает: "Американцы быстро сели на мель из-за юридических и бюрократических барьеров, а русские продвигались вперед с новым партнером, готовым платить наличными за советские военные технологии: речь о Северной Корее. Более двух десятилетий спустя некоторые советские разработки одна за другой вновь появляются на поразительно сложных технически ракетах, оказавшихся на северокорейских пусковых площадках за последние два года".

Ссылаясь на документы из КБ имени Макеева, автор пишет, что некоторые из них дают новые ключи к разгадке происхождения этих технических достижений. Среди документов - "рекламные брошюры", подлинность которых, по словам Уоррика, подтвердил Кайл Гиллман, бывший вице-президент американо-российского предприятия Sea Launch Investors.

Один из ярких случаев, пишет Уоррик, это ракета "Хвасон-10", или "Мусудан", которую Северная Корея успешно испытала в июне 2016 года. В ней, "по всей видимости, используется тот же двигатель и многие конструктивные особенности, что и в советской Р-27 "Зыбь" - баллистической ракете для запуска с подлодки, которую разработали ученые КБ Макеева и реклама которой содержится в одной из брошюр".

Объясняя, почему Пхеньян так долго не начинал использовать российские разработки, Уоррик приводит мнение Дэвида Райта, эксперта общественной организации "Союз обеспокоенных ученых" (Union of Concerned Scientists). "Северная Корея только недавно смогла обзавестись станками, которые были передовыми в 1990-е, а значит, это все еще чертовски хорошие станки. Как только у вас есть планы и вы можете раздобыть материалы и нужные инструменты, вы получаете реальное подспорье", - сказал Райт.

Учредители Sea Launch Investors считали совместный с россиянами проект "выгодным ответом на две актуальные глобальные проблемы", отмечается в статье. "Одной из них была нехватка мощностей для запуска нового поколения спутников, обслуживающих быстро расширяющуюся глобальную телекоммуникационную отрасль. Другая проблема заключалась в оставшихся без работы ученых из лабораторий и заводов во всем бывшем Советском Союзе", - пишет Уоррик.

"Американцы, основавшие Sea Launch Investors в 1992 году, полагали, что их проект мог бы помочь предотвратить переманивание российских экспертов по оружию террористами и странами-изгоями", - говорится в материале. "Мы не только помогаем русским оплачивать их счета и стабилизировать их страну, показывая им, как работает система свободного предпринимательства, но и помогаем тем американцам, которые ищут экономичный способ вывода спутников на орбиту", - приводится в статье цитата из бизнес-плана компании за 1993 год.

В мае того же года адмирал в отставке, экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Томас Мурер и отставной российский адмирал Федор Новоселов подписали протокол о намерениях. Предприятие приобрело права на ряд ракет КБ имени Макеева, а затем "разработало рекламные материалы, демонстрирующие линейку продуктов, которые можно было преобразовать для использования коммерческими компаниями". Речь шла о Р-27 "Зыбь", Р-29 "Штиль", Р-39 "Риф", а также о ракете "Прибой", состоящей из элементов "Штиля" и "Рифа".

Шли месяцы, и американские партнеры столкнулись с рядом препятствий, рассказывает Уоррик. В апреле 1993 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл информировал Sea Launch Investors, что проект не может быть продолжен без формального разрешения на отступление от Договора об ограничении стратегических вооружений. "Но разрешение не поступало, и к весне 1995 года стало ясно, что перспектив у компании нет", - отмечается в статье.

"К тому времени некоторые чертежи и светокопии из КБ имени Макеева, по всей видимости, утекли. Российские ученые, арестованные в московском аэропорту в августе 1993 года, признались следователям, что их завербовали как группу, чтобы помочь Северной Корее в создании ракет - якобы носителей для спутников", - пишет Уоррик.

Бывший вице-президент Sea Launch Investors Кайл Гиллман считает, что большинство секретов можно было обезопасить, если бы западные правительства действовали быстро. Он заявил: "Нам следовало проявить творческий подход и попытаться добиться мира. Но наши правительства, военные и разведывательные агентства были недальновидны".

Джошуа Поллак, аналитик Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина, отметил, что новые северокорейские ракеты "Хвасон-10" и "Пуккыксон-1" "принято считать основанными на разработках Р-27 КБ имени Макеева".

"Приходится предположить, что КБ имени Макеева продало часть, если не все эти идеи и предложения другим заинтересованным инвесторам, в том числе северокорейцам", - сказал Майкл Эллеман, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

28 декабря 2017 г.

Джоби Уоррик | The Washington Post

Источник - inopressa.ru
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