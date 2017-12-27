 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Астану в 2018-м оскверят и разбульварят по-полной
00:17 29.12.2017

В следующем году столицу украсят 14 скверов и бульваров, большая часть из них, по многочисленным предложениям горожан, расположится в местах снесенного аварийно-ветхого жилья, передает медиацентр столичного акимата.

Многих горожан волнуют вопросы экологии и озеленения столицы. В этом году проводилась рассадка лесообразующих пород в юго-западной части города, в районе Талдыкольского накопителя и на территории в направлении аэропорта.

В самой Астане в этом году было высажено более 30 тысяч деревьев. Всего в рамках проекта "Зеленый пояс столицы" с 2012 года высажено более 2,1 млн единиц сеянцев.

На сегодняшний день в Астане 10 парков, 4 бульвара и 95 скверов. Пять из них открыты в 2017 году.

Кроме того, в 2018 году откроет свои двери Ботанический сад. На его территории будут представлены все климатические особенности тропического пояса и пустынные растения. На сегодняшний день уже высажено более 24 тыс. деревьев и 12 тыс. кустарников, создан искусственный водоем. Построены свыше 42 тыс. кв. м велодорожек, 23 тыс. кв. м беговых дорожек, более 86 тыс. кв. м дорожек из брусчатки. Предполагается, что Ботанический сад станет одним из любимых мест отдыха горожан и гостей Астаны.

Источник - inform.kz
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