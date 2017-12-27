В Италии распущен парламент. Грядут досрочные выборы

00:00 29.12.2017 Президент Италии Серджо Маттарелла объявил о роспуске обеих палат парламента



Президент Италии Серджо Маттарелла, воспользовавшись 88 статьей конституции страны, принял решение о роспуске обеих палат главного законодательного органа страны: палаты депутатов и сенатаПравительство страны под руководством премьер-министра Паоло Джентилони уже приступило к обсуждению даты предстоящих выборов в национальный парламент



Президент Италии Серджо Маттарелла, воспользовавшись 88 статьей конституции страны, принял решение о роспуске обеих палат главного законодательного органа страны: палаты депутатов и сената

Reuters



Правительство страны под руководством премьер-министра Паоло Джентилони уже приступило к обсуждению даты предстоящих выборов в национальный парламент

Reuters



Президент Италии Серджо Маттарелла, воспользовавшись 88-й статьей конституции страны, принял решение о роспуске обеих палат главного законодательного органа страны: палаты депутатов и сената. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



Кроме того, президент подписал указ о проведении новых парламентских выборов 4 марта 2018 года. Первое заседание парламента нового созыва намечено на 23 марта. Обе даты были ранее одобрены советом министров Италии.



В четверг, 28 декабря, премьер-министр Италии Паоло Джентилони встал на защиту деятельности своего кабинета министров, который работает на протяжении года, и подчеркнул, что он будет оставаться на своем рабочем месте до избрания нового состава правительства.



Он отметил, что Италия должна быть готова к периоду нестабильности, но стране не стоит бояться. "Мы не должны драматизировать риски нестабильности. Мы сможем с ней справиться", - заверил Джентилони (цитата по Reuters).



Как отмечает агентство ANSA, о возможном роспуске парламента на протяжении нескольких недель писали местные СМИ. При этом никто не сомневался в том, что правительство Италии подавать в отставку не будет.



В это же время специалисты отмечают, что роспуск главного законодательного органа страны носит исключительно технический характер: парламентарии, полномочия которых истекают только в марте, по сути, завершили работу, приняв закон о бюджете страны.



На стадии обсуждения нынешнего созыва остался лишь законопроект о предоставлении гражданства детям мигрантов, рожденным или живущим и учащимся в Италии на протяжении более пяти лет. Эта инициатива ранее вызвала серьезную дискуссию и в результате была заблокирована в верхней палате парламента.



О своих амбициях на победу на предстоящих выборах уже заявило так называемое внесистемное движение "Пять звезд", которое обладает одним из самых высоких рейтингов популярности. Однако принципиально не вступающая в предвыборные альянсы партия может не набрать необходимое число голосов для единоличного формирования кабинета, отмечает ТАСС.



Партии "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии" намерены выступать в традиционной коалиции. В случае ее победы премьер-министром станет лидер той партии, которая получит наибольшее число голосов: Маттео Сальвини ("Лига"), Джорджа Мелони ("Братья Италии") или Сильвио Берлускони ("Вперед, Италия").



Журналисты и политологи не исключают вероятности того, что ситуация 2013 года, когда ни одна партия и коалиция не смогла самостоятельно сформировать правительство, может повториться вновь. Источник - newsru.com

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