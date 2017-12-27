В Худжанде погибла отравившись угарным газом вдова первого президента независимого Таджикистана Майрам Набиева

22:04 28.12.2017 В Худжанде (областной центр на севере Таджикистана) на 79-м году жизни погибла Майрам Набиева - вдова первого президента независимого Таджикистана Рахмона Набиева. Женщина скончалась в результате отравления угарным газом во время пожара в собственном доме сегодня днем, передает "Азия-плюс".



По данным источника информагентства, предварительная причина пожара - неисправность или неправильное использование электроприборов. В момент возгорания Майрам Набиева находилась в доме одна. Пожар был потушен прибывшим пожарным расчетом.



По некоторым данным, дети Набиевых, Рустам и Мунаввара, проживающие за пределами республики, прилетят сегодня ночью в Худжанд, чтобы похоронить мать.



Рахмон Набиевич Набиев (1930-1993) - советский партийный и политический деятель, председатель Совета министров Таджикской ССР с 1973 по 1982 год, первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана с 1982 по 1985 год, первый президент независимого Таджикистана с 1991 по 1992 год. В начале гражданской войны в Таджикистане (в сентябре 1992 года) под давлением толпы перед вылетом из Душанбе в Худжанд вынужден был подписать документ об отставке, после чего на 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана в ноябре того же года руководителем страны был избран нынешний президент Эмомали Рахмон (тогда - Рахмонов). Чрез несколько месяцев Набиев скончался - по официальной версии, в результате обширного инфаркта. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Азия-плюс

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