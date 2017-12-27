Судьба участкового Нурсултана.... Полицейские Южного Казахстана пытались продать наркотики агенту КНБ

21:58 28.12.2017 За попытку продажи наркотиков агенту КНБ четыре участковых инспектора в Южно-Казахстанской области приговорены к различным срокам заключения в колонии, передает МИА "Казинформ".



"Сегодня в специализированном межрайонном суде Южно-Казахстанской области был вынесен приговор четырем сотрудникам полиции - участковым инспекторам Абайского отдела полиции. Они обвинялись в том, что в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения пытались сбыть наркотические средства - марихуану в размере 3,73 грамма", - сказал на пресс-конференции координатор по связям со СМИ суда Абинур Карабаев.



Полицейские были задержаны 17 апреля 2017 года в момент передачи наркотиков посреднику.



"Они сначала приобрели наркотики и должны были передать его лицу, который оказался агентом Комитета национальной безопасности. Когда они ему передали, они попросили, чтобы он нашел человека, которому он передаст наркотическое средство и склонит его к употреблению. И в это время они должны были его поймать за употребление. За счет этого они хотели улучшить свои показатели по работе", - пояснил А.Карабаев.



По его словам, трое осужденных - капитан полиции Биржан Баязеров, старшие лейтенанты Нурсултан Алги и Тимур Дильдабеков - приговорены к пяти годам заключения с отбыванием наказания в колонии максимального режима. Их признали виновными по двум статьям - за подготовку к незаконному сбыту наркотических средств в группе лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также в попытке склонения к употреблению наркотиков. Четвертый, участковый полиции Нурсултан Досболов, приговорен к трем годам заключения. Он признан судом виновным по одной статье - склонение к употреблению наркотиков, поскольку в момент сбыта марихуаны его не было, он находился на учебе.



Осужденных полицейских лишили званий и рангов. Кроме того, они не имеют права занимать должности в органах внутренних дел в течение 10 лет. Источник - МИА "Казинформ"

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