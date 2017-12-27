В Таджикистане ввели уголовную ответственность для детей, бросивших своих "предков"

18:28 28.12.2017 Парламент Таджикистана 21 декабря 2017 года принял поправки в Уголовный кодекс страны, которые предусматривают ужесточение уголовной ответственности для тех, кто отказывается от опеки над престарелыми родителями.



До этого в подобных случаях закон ограничивался наказанием в виде исправительных работ от 120 до 180 часов, исправительными работами до 2 лет, либо лишением свободы на этот же срок.

В последние годы с ухудшением экономической ситуации все чаще бывают случаи, когда родители вынуждены обращаться в суд, чтобы взыскать алименты со своих детей.



Бахтовар Сафаров, член парламентского комитета по законодательству и правам человека Таджикистана, сказал 27 декабря, что дополнен пункт 2 статьи 178 УК РТ "Злостное уклонение детей от содержания нетрудоспособных родителей". Согласно поправкам, отметил собеседник, лицо, которое признано судом ответственным за содержание своих родителей, но безосновательно, умышленно и регулярно уклоняется от опеки, будет приговорено к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года.



В 2016 году в Основной закон Таджикистана был внесен дополнительный пункт, согласно которому "совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей". Источник - ca-news.org

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