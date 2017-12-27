 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нахождение США в Афганистане основано на мифе, - Скотт Хортон
17:06 28.12.2017

American Conservative: Нахождение США в Афганистане основано на мифе

Победа в войне с радикалами была одержана уже в 2001 году

В Вашингтоне продолжают утверждать, что американское военное присутствие в Афганистане необходимо, чтобы страна не превращалась в "прибежище" для террористов, которые могут нанести удар по США. Это утверждение принимается в политике и СМИ страны как несомненный факт. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп указал на необходимость избежать появления в этой стране "вакуума", который "моментально заполнят" радикалы, в оправдание отправки по меньшей мере 4 тыс. военнослужащих в Афганистан, пишет Скотт Хортон в статье для американского издания The American Conservative.

Автор подчеркивает, что разговоры про убежища являются не чем иным, как мифом, с помощью которого оправдывается вечная неспособность США добиться победы в этой стране. Так, бывший президент США Барак Обама неоднократно ссылался на эту необходимость, обосновывая свои решения об увеличении численности войск в Афганистане. При этом иногда это делалось и за счет контингента в Ираке, что, уверены некоторые, поспособствовало появлению террористической группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем, кто в этом убежден, подчеркивает автор, следует лишь напомнить, что гораздо более значительным фактором стало вообще вторжение в эту страну, организованное администрацией Джорджа Буша - младшего, и поддержка Обамой восстаний в Сирии и Ливии. Именно из-за них различные террористические группировки, вроде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь находятся далеко от Афганистана - в таких странах, как Ирак, Сирия, Йемен и Ливия, которые почти лишились своей государственности благодаря США.

Миф о необходимости не дать сформироваться убежищам для террористов был придуман, чтобы скрыть тот факт, что, несмотря на бегство некоторой горстки лидеров "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), война в Афганистане была выиграна США: та ограниченная операция, целью которой было уничтожения Усамы бен Ладена и его окружения, могла бы окончиться уже к 2001 году.

Тем не менее вместо того, чтобы объявить о победе и уйти из страны, США расширили свою стратегию оккупации и внесли в список врагов новые имена. И если боевики движения "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изначально смирились со своим поражением, то благодаря наличию противника они не только продолжили противостояние США, но и вобрали в свои ряды членов других радикальных организаций.

Даже после прихода к власти Трампа, который с неохотой пошел на отправку войск в Афганистан, миф об убежищах для террористов по-прежнему может быть использован для оправдания нахождения войск США в Афганистане. И новую жизнь этому мифу придают заявления, согласно которым в Афганистане по-прежнему действуют сотни боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Трамп утверждал, что добьется победы в Афганистане, однако он очевидным образом принял ту же самую провальную и контрпродуктивную стратегию, которая лишь пошла на пользу радикалам в этом ближневосточном государстве. Вопреки мифу о том, что наличие американских войск там необходимо для защиты самой страны, бесконечный конфликт представляет большую опасность для граждан США.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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