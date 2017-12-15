Герой Донбасса: освобожден дед-партизан, взорвавший блокпост ВСУ банкой меда

17:03 28.12.2017 Украина передала во время обмена жителя ЛНР, подорвавшего блокпост украинских оккупантов банкой с медом.



Это случилось в январе 2015-го года в Станице Луганской. Тогда, в результате взрыва, погиб один украинский военный, еще трое получили тяжелые ранения.



"В 14 часов на блокпост пришел какой-то дедушка, назвавшийся местным жителем, подарил военным 3-литровую банку меда, поблагодарил их за службу и пошел прочь. Когда солдаты попытались попробовать мед, банка взорвалась, внутри было заложено взрывное устройство", - рассказали тогда в оккупационной администрации.



В прошлом году 65-летний Николай Рубан был приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Источник - Русская весна

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