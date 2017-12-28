Колом по расколу. От сепаратистской Каталонии хотят отделить про-испанскую Табарнию

16:00 28.12.2017 От каталонских сепаратистов хотят отделиться



Сторонники единой Испании намерены "распилить" регион на две части



Более 120 тыс. противников независимости Каталонии выступили за то, чтобы разделить пополам испанскую автономию. Активисты создали петицию об образовании в составе Испании нового региона - автономной области Табарния. В нее должны войти индустриальные городские провинции Каталонии, жители которых выступают за единство страны. Сама Каталония в таком случае будет ограничиваться в основном сельской местностью. Создать новую автономию реально, однако опрошенные "Ъ" испанские эксперты в один голос заявляют: никто всерьез не хочет отделяться от Каталонии. У поддержавших Табарнию людей другая цель - высмеять сторонников независимости и доказать несостоятельность их идей.



Борьба за единство



"Я становлюсь независимым от независимых" - так каталонец Игнасио Гарсиа Медина обосновал свою подпись под петицией о создании нового региона на карте Испании. Инициативу об образовании автономной области Табарния, которая должна выйти из состава Каталонии, разместил на сайте change.org житель Барселоны Фернандо Алманса (впоследствии это имя с сайта исчезло). На момент публикации заметки петицию подписали более 120 тыс. человек.



Автор петиции утверждает, что Табарния - это исторический регион Испании, объединяющий каталонские провинции Барселона и Таррагона. Отсюда и название автономии, образованное по первым слогам входящих в нее провинций. Ранее эта территория была известна как Барселонское графство - оно существовало с VIII по XVIII век.



Как каталонские сепаратисты добились абсолютной победы

Как каталонские сепаратисты добились абсолютной победы



По словам активистов, Табарния принципиально отличается от Каталонии. Например, большинство жителей потенциальной автономии выступают против отделения от Испании, однако голосов жителей этих регионов недостаточно, чтобы автономная область осталась в составе Испании. Это связано с особенностями избирательной системы Испании. Она устроена так, что, например, в Лериде (шестой по населению город в Каталонии) одно депутатское место обходится в 20 тыс. голосов, а в Барселоне - в 40 тыс.



На прошедших 21 декабря выборах в каталонский парламент в провинциях Барселона и Таррагона уверенную победу одержала партия Ciudadanos ("Граждане"), которая отстаивает единство Испании. В то же время в Лериде и Жироне первое место одержала коалиция Junts per Catalunya ("Вместе за Каталонию"), выступающая за независимость автономии.



Идею создания Табарнии уже поддержал лидер Ciudadanos Альберт Ривера: "Если националисты требуют права на самоопределение, то пусть у каждого будет такая возможность",- написал он в своем Twitter.



Легальная независимость



Эксперты по конституционному праву Испании рассказали "Ъ", что инициатива не противоречит испанскому законодательству и добиться образования новой автономии можно в несколько этапов. "Так как вся территория Испании уже имеет административное деление, в первую очередь нужно будет изменить Статут об автономии Каталонии, который определяет территориальное деление региона",- объясняет "Ъ" профессор кафедры конституционного права Университета Барселоны Ксавьер Арбос Марин.



Во второй статье статута 1979 года говорится о том, что Каталония состоит из провинций Барселона, Жирона, Лерида и Таррагона, и в случае образования Табарнии статью нужно будет переписать. При этом эксперт отмечает, что новая автономия "должна быть образована одной или несколькими провинциями, но не их частями". Изменения должны одобрить местные законодательные органы, после чего документ передадут центральным властям Испании.



Почему выборы в Каталонии проходили без главных борцов за независимость

Почему выборы в Каталонии проходили без главных борцов за независимость



При этом профессор кафедры конституционного права Мадридского университета Комплутенсе Хавьер Редондо Роделас отмечает, что статут 1979 года был обновлен в 2006 году и, согласно девятой статье нового документа, "территорией Каталонии являются земли в пределах географических и административных границ Женералитата (правительства Каталонии.- "Ъ") на момент вступления в силу настоящего устава", а в десятой статье Барселона названа столицей региона. В связи с этим, по мнению эксперта, внесение изменений в документ может оказаться проблематичным.



В то же время на уровне конституции создание новой автономии прописано довольно четко. Эту процедуру описывает 143-я статья основного документа Испании, рассказывает "Ъ" профессор кафедры конституционного права Национального университета дистанционного образования Испании Йоланда Гомес Санчес. "Испанская конституция регулирует порядок образования новых регионов. Поскольку сейчас территория Испании уже разделена на 17 автономных областей и 2 автономных города, единственная возможность создать новую автономную область - разделить на две одну из уже существующих автономий. В нашем случае Каталония должна будет превратиться в два новых региона. Инициатива по разделению автономии должна быть согласована всеми территориями, которые затрагивают изменения",- поясняет эксперт.



Вместе с тем госпожа Гомес Санчес подчеркивает, что "просить о независимости Каталонии - это незаконно и выходит за рамки конституционных норм" и в этом принципиальная разница между отделением Каталонии от Испании и созданием Табарнии. Однако Хавьер Редондо Роделас отмечает: "Хотя конституция не закрывает двери для новых автономий, по своей сути, она направлена на то, чтобы карта автономий не изменялась".



Зеркало для сепаратистов



Несмотря на легальность возможного образования Табарнии, все эксперты сходятся во мнении, что Каталония останется единой. "Никто всерьез не претендует на создание новой автономии. Речь идет о сатире, направленной на то, чтобы высмеять аргументы сторонников независимости",- делится своим видением целей петиции Ксавьер Арбос Марин.



Почему спикер парламента Каталонии отказалась от независимости региона

Почему спикер парламента Каталонии отказалась от независимости региона



"Это провокация, шутка, гениальная идея поставить сепаратистов перед зеркалом, показать им их же методы борьбы и продемонстрировать ложность их целей и аргументов",- уверен Хавьер Редондо Роделас. Эксперт объясняет, что придумавшие Табарнию люди, так же, как и сторонники независимости, апеллируют к "необходимости отделения более благополучных, урбанизированных и густонаселенных территорий Испании". В то же время именно урбанизированная часть Каталонии, как отмечает собеседник "Ъ", голосует против отделения, тогда как "сепаратизм навязывается жителями сельской местности".



Напомним, досрочные парламентские выборы в Каталонии прошли 21 декабря и завершились победой партии Ciudadanos, выступающей за единую Испанию. Однако следующие три места заняли сепаратистские партии. Они набрали больше голосов, чем ожидали социологи, и в результате, объединившись, получили абсолютное большинство кресел в парламенте.



Екатерина Мареева

28.12.2017, Источник - kommersant.ru

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