Узбекистан поменял систему координат (геодезических)

14:34 28.12.2017 В качестве основной ранее действовала геодезическая система координат 1942 года



В Узбекистане в качестве государственной будут использоваться международные геодезические системы координат вместо Системы координат 1942 года (СК-42). Сообщили в Государственном комитете по земельным ресурсам со ссылкой на соответствующее постановление правительства.



В настоящее время в республике отсутствует открытая система координат, что является сдерживающим фактором для создания информационной системы кадастрового учета и государственной регистрации на недвижимость.



СК-42 использовалась для создания геодезических сведений, являющихся служебной тайной. Открытая система координат должна иметь исходные данные, которые отличаются от исходных данных СК-42.



Во многих странах используется две международные открытые системы геодезических координат - ITRS и WGS-84.



Предполагается, что постановление правительства позволит улучшить качество государственных услуг населению и предпринимателям.



Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2017 года в России также поменялись единые государственные системы координат. Соответствующее постановление правительства подписал Дмитрий Медведев.



В качестве единых государственных систем координат была принята геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) и общеземная геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11) Источник - regnum.ru

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