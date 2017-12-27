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|Узбекистан поменял систему координат (геодезических)
14:34 28.12.2017
В качестве основной ранее действовала геодезическая система координат 1942 года
В Узбекистане в качестве государственной будут использоваться международные геодезические системы координат вместо Системы координат 1942 года (СК-42). Сообщили в Государственном комитете по земельным ресурсам со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
В настоящее время в республике отсутствует открытая система координат, что является сдерживающим фактором для создания информационной системы кадастрового учета и государственной регистрации на недвижимость.
СК-42 использовалась для создания геодезических сведений, являющихся служебной тайной. Открытая система координат должна иметь исходные данные, которые отличаются от исходных данных СК-42.
Во многих странах используется две международные открытые системы геодезических координат - ITRS и WGS-84.
Предполагается, что постановление правительства позволит улучшить качество государственных услуг населению и предпринимателям.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2017 года в России также поменялись единые государственные системы координат. Соответствующее постановление правительства подписал Дмитрий Медведев.
В качестве единых государственных систем координат была принята геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) и общеземная геоцентрическая система координат "Параметры Земли 1990 года" (ПЗ-90.11)