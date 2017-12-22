Пресс-секретарь ВВП Песков не может объяснить откуда у его дочки оказалась квартира в Париже за 1,7 ляма евро

12:36 28.12.2017 Лиза Пескова прокомментировала расследование Навального о парижской квартире



Она ограничилась короткой фразой в инстаграме



Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Елизавета, стала пока единственным представителем его семьи, прокомментировавшем расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о парижской квартире стоимостью 1,77 миллиона евро.



Лиза Пескова прокомментировала расследование Навального о парижской квартире



Напомним, что, согласно расследованию ФБК, жилье в центре столицы Франции, на авеню Виктора Гюго, было приобретено компаний SIRIUS, совладельцами которой являются собственно Елизавета Пескова (25%) и ее мать, бывшая жена Дмитрия Пескова, Екатерина Солоцинская (75%).



При этом, как указывали в Фонде, большая часть суммы за квартиру - 1,3 миллиона евро - была выплачена сразу, а на меньшую взят кредит у французского подразделения ВТБ по ставке в 2,73%. Из доходов Пескова или его супруги, считают в ФБК, найти средства на подобную покупку было невозможно.



В продолжение темы: Песков прокомментировал сообщения о покупке элитной квартиры в Париже



В течение минувшего дня различные журналисты безуспешно пытались взять комментарии у семьи Пескова, однако единственная реакция на расследования появилась лишь в инстаграме: там материал ФБК прокомментировала дочь пресс-секретаря.



Она оставила комментарий "У кого-то бомбит", плачущий от смеха смайлик и затегала Навального.

22 декабря 2017 Источник - mk.ru

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