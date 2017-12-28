Как предки казахов придумали свой календарь, - Е.Турсунов

11:32 28.12.2017 Ермек Турсунов продолжает публиковать заметки из нового цикла "Возвращение домой" о казахских обычаях, традициях, обрядах и ритуалах



Человек, который первым отметил свой день рождения, был казахом. Причем он был злым казахом. И мстительным. Его в детстве били, обзывали и заставляли убираться в пещере. Поэтому в отместку он решил испортить настроение всем женщинам своего рода и заставить задуматься мужчин. Есть мнение, что именно он стал первым оппозиционером и объявил вождя племени какашкой. Именно он стал рисовать на каменных стенах карикатуры на вождя, на его детей, на его друзей-сподвижников и первым предложил отмечать, помимо дня рождения, еще и день независимости.



Вслед за ним все народы земли решили составить себе календари. Чтоб удобнее было отмечать юбилеи и дни независимости. И у каждого был свой метод летоисчисления. Каждый по-своему считал время и по-своему к нему относился.



Древние римляне начали отсчет со дня закладки Рима. Древние китайцы решили считать с момента, как только новый император восходил на трон. Египтяне ориентировались на разливы Нила...



Как ориентировались во времени древние майя, никто до сих пор доподлинно не знает. Откровенно говоря, это такая муть – календарь майя! В нем не разберешься, так что лучше не соваться.



Все эти разности порождали всеобщие непонятки. Люди путались. Допустим, назначил ты девушке свидание по китайскому календарю, а она возьми да и приди по римскому. И вы не встретитесь. И тогда умные люди предложили считать время со дня рождения Иисуса Христа. Потому что Иисус был хорошим человеком и всех, по большому счету, устраивал. Единственно, кого он не совсем устраивал, так это были мусульмане. Они сказали: "Да, Иса хороший парень, мы его тоже любим, но он не Мохаммед". И стали считать время по Хиджре.



Наши предки были в курсе всех этих интеллектуальных споров, они посидели-подумали и решили считать время мушелями. Так было удобнее. Во-первых, мы не земледельцы, сказали они, чтобы ориентироваться на зиму и лето. Мы не копаемся в земле и не ждем урожая. А во-вторых, чего мелочиться - считать дни и месяцы? Лучше сразу разделить жизнь человеческую на циклы и считать по ним. Так появилось на свет понятие – мүшел.



Само слово это имеет несколько значений: мүше означает часть чего-то, кусочек, чресло. А мүшел – календарь. И если Галилей сказал, что Земля вертится вокруг Солнца, то наши предки, внимательно выслушав его, не стали вдаваться в подробности, взяли за основу самую большую планету нашей системы – Юпитер – и решили ориентироваться на нее. Юпитер делает оборот вокруг солнца как раз за двенадцать лет. Вот и получается, что не нужно каждый день отрывать по листочку, делать пометки в ежедневнике и заниматься мелочевкой. Разделил жизнь на циклы - и живи себе.



А какие циклы?



Первый – от рождения и до 13 лет – ер жете бастау. (То, что ты находился почти год в животе, тоже берется в расчет.) В этом возрасте мальчикам вдруг начинают казаться странными девочки. Им хочется подергать их за косички, то есть проявить тем самым симпатию. Ну, а уж дать пинка под зад, так это вообще считается признанием в любви. Ученые говорят, что в этом возрасте начинается половое созревание. Мне лично кажется, что в наше время созревание в этом возрасте уже заканчивается. Во всяком случае, на последней школьной линейке, куда меня позвали в качестве родителя, половина восьмиклассниц была выше меня на голову.



Затем человек растет. Ввысь, вширь и вглубь. Примерно до 25 лет. (Жігіттік жас.) В день своего двадцатипятилетия он фактически отмечает похороны своего гормона роста. Последний из них умирает как раз в этот момент. У женщин "похороны гормона роста" происходят в девятнадцать.



С 25 до 36 лет тянется третий мушел. (Ақыл тоқтату.) Самый продуктивный, по идее. Человек уже окончил несколько вузов, получил дипломы, поездил по миру, поработал в разных структурах, в госорганах, акиматах, на разных позициях, возможно, даже открыл собственный бизнес и успел несколько раз прогореть и обанкротиться… Он успел жениться и развестись, возможно, даже не один раз. Нарожал детей и платит алименты или, наоборот, бегает от них. Словом, в этом возрасте человек уже прочно зарекомендовал себя прохиндеем или же, наоборот, достойным человеком. Главное, что он уже сделал для себя какие-то выводы, определил, по какому пути шагать дальше, и мало кто ждет от него прозрения и сюрпризов.



С 37 до 48 лет человека потихоньку начинает отпускать. (Орта жас.) То есть он уже не смотрит вслед длинноногим блондинкам, и ему уже не сводит скулы при виде Ким КАРДАШЬЯН…



Хотя нет. Скулы, может быть, еще и сводит, но на деле он уже вряд ли сможет подтвердить свои притязания. Конечно, он еще может попытаться, но качественных дивидендов с этих попыток вряд ли уже получит. А если и получит, то дивиденды вряд ли его обрадуют. Врачи называют этот период в жизни человека – угасанием функции воспроизводства. Обидно, честно говоря, звучит. Но, как говорила моя девяностолетняя ажешка, "такова селя-ва, балам".



Далее неотвратимо наступает четвертый мушель. С 49 до 60 лет. Это – логическое продолжение "орта жас". В этом возрасте к человеку приходит мудрость. Но, правда, случается так, что "возраст приходит один". Такое широко распространенное и весьма прискорбное явление вы можете наблюдать, слушая по телевизору выступления депутатов парламента, чиновников высшего и среднего звена, провинциальных партайгеноссе. Все они, за редким исключением, как раз пребывают в возрасте четвертого мушеля и выглядят так, словно их выпускает на заводском конвейере необразованная китайская лимита.



С 61 года человек уходит в плавание с открытым финалом. Дальше мушели считать не принято, но самые въедливые все-таки составили продолжение календаря. Согласно ему, семьдесят три года - это қарттық. То есть старость. Восемьдесят пять – кәрілік. Это уже древность. Девяносто семь – қалжырау (тоже древность, но уже в значении "на морально-волевых"). Затем сто девять – возраст шөпшек сүю. Это, когда тебя уже ничто не беспокоит и ты способен лишь на то, чтобы просто "поцеловать правнука". Сто двадцать один – немене сүю. То же самое, но целуешь уже праправнука. Сто тридцать три называется, по-моему, жететін шығар или таңғалдырдың. Там уже не надо никого целовать. Целуют больше тебя. В лоб. А сто сорок пять называется – ары қарай өзің біл или күлдірдің. Говорят, в этом мушеле люди пребывают в растерянности и не понимают, кто кому надоел больше: человек жизни или жизнь человеку? Поэтому предпочитают дальше не тянуть.



ЕРМЕК ТУРСУНОВ

Четверг, 28 Дек 2017, Источник - ratel.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514449920

Новости Казахстана

