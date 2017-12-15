Казахстан получил из России два новых Су-30 СМ

11:31 28.12.2017 На вооружение казахстанской армии поступила новая авиационная техника, сообщает Минобороны Казахстана.



В ВС РК прибыли новые современные сверхманевренные истребители Су-30 СМ в рамках военно -технического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.



Самолеты Су-30 СМ относятся к поколению "4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения находятся на вершине мирового научно-технического прогресса. Самолеты Су-30СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.



В сочетании с современной цифровой электродистанционной системой управления, улучшенной аэродинамической схемой и управлением векторами тяги делают этот самолет поистине уникальным. На сегодняшний день технические возможности самолетов Су-30 СМ позволяют достичь высокого уровня подготовки летного состава. За годы эксплуатации самолеты Су-30СМ показали себя с наилучшей стороны, они принимали участие в различных международных учениях, таких как: "Мирная миссия", "Взаимодействие", "Чистое небо", "Нерушимое братство", "Степной орел" проводимых в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и под эгидой НАТО.



"На этих типах самолетов применены передовые технологии. В частности, они оснащены новейшими навигационными комплексами, информационно-управляющее поле имеет многофункциональные дисплеи. Необходимо отметить, что современное вооружение, которое может нести на себе самолет, увеличилось в два раза. Самолет может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы", - отметил командир войсковой части 21751 полковник Аскар Избасов. Источник - ЦентрАзия

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