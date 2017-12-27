В честь Трампа евреи назовут новый вокзал в Иерусалиме

11:22 28.12.2017 В Израиле новую железнодорожную станцию, которую возведут в Иерусалиме недалеко от Стены плача, назовут в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.



Данное решение принял министр транспорта Израиля Исраэль Кац. "Стена плача - самое святое место для еврейского народа, и я решил назвать железнодорожную станцию, которая ведет к ней в честь президента Трампа за его историческое и смелое решение признать Иерусалим столицей Израиля", - подчеркнул чиновник.



Станция станет частью скоростного железнодорожного маршрута "Тель-Авив - Иерусалим". Как отметил министр, проект расширения данной дороги - один из приоритетных в сфере транспорта.



Как отметило издание, строительство дороги началось в 2001 году и отмечено многочисленными неудачами и задержками.



Президент Дональд Трамп распорядился о подготовке к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим 6 декабря. Этим решением остались недовольны лидеры многих ближневосточных стран. В Палестине событие отметили массовыми протестами и беспорядками. Источник - 24.kg

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