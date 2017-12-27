Елбасы выделяет на гум-помощь мьянмским рохинджа $500 тысяч. Свои нищие кончились?

11:12 28.12.2017 Мусульмане-рохинджа из Мьянмы получат $500 тысяч от Казахстана



Казахстан выделяет 500 тысяч долларов для оказания официальной гуманитарной помощи мусульманам-рохинджа, беженцам из Мьянмы в Бангладеш, передает Tengrinews.kz.



Средства направят из чрезвычайного резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан и других государств.



Как сообщало РИА Новости ранее, за четыре месяца в Бангладеш прибыло 665 тысяч беженцев народности рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживавших в штате Ракхайн в Мьянме.



"25 декабря будет четыре месяца с начала притока беженцев народности рохинджа в Бангладеш. По последним данным, за этот период прибыло 655 тысяч человек, что довело общее количество рохинджа в Кокс-Базаре до 867,5 тысячи человек", - заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.



Рохинджа, этнические бенгальцы-мусульмане, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных. Источник - Tengrinews.kz

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