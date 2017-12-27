Официальные СМИ Узбекистана сообщили о злоупотреблениях Минфина и фальсификациях бюджетных показателей

11:10 28.12.2017 Пресса Узбекистана впервые опубликовала разоблачающий материал после критики президента Шавката Мирзиеева положения дел в министерстве финансов.



Президент Шавкат Мирзиеев в своем Послании Олий Мажлису 22 декабря подверг серьезной критике методы работы в системе Министерства финансов, в частности, бывшего министра (Рустама Азимова- прим. CA-News) и бывшего начальника Главного управления Государственного бюджета Эллу Острогожскую.

Национальное информагентство страны 27 декабря опубликовало материал "Кто такая "нашумевшая" Острогожская?", ссылаясь на данные из соцсетей. УзА не упоминает имени бывшего министра финансов Рустама Азимова, ограничившись лишь упоминанием ранее занимаемой им должности.



В социальных сетях есть немало данных об "освоенных" Эллой Острогожской баснословных средствах. Вместе с тем отмечается, что у нее имеется дорогая недвижимость за рубежом и гражданство другой страны, отмечает УзА.

По официальным данным, имеющимся "на руках" государственного информагентства УзА, Э.Острогожская многие годы работала на должности начальника главного управления государственного бюджета Министерства финансов. "В течение своей деятельности она нанесла большой урон экономике страны и государственному бюджету. Эта чиновница, возомнившая себя всесильной, стремилась фальсифицировать бюджетные показатели и тем самым добиться ложной славы", - отмечается в материале.



"Ежегодно, начиная с 15-го декабря отчетного года, она искусственно приостанавливала все виды расходов по бюджетным организациям, в том числе необходимые выплаты по продовольствию, лекарственным средствам, другие выплаты. Стало обычным делом, когда, сговорившись с бывшим министром, они давали ложные сведения главе государства",- говорится в статье.

В результате доходы регионов, полученные сверх плана, в принудительном порядке переводились в республиканский бюджет. Остатки свободных средств не передавались в их распоряжение.

Дело дошло до того, что Э.Острогожская вместе с бывшим министром и бывшим начальником отдела кадров начали оказывать давление и на заместителей министра. Снижали по должности тех, кто был не угоден или даже увольняли их.



При разработке проекта государственного бюджета вообще не учитывались самые важные жизненные потребности населения.

Один лишь факт: в 2016 году на один вызов скорой медицинской помощи из государственного бюджета предусматривалось выделение всего 483 сумов. По республике на все лекарственные препараты и изделия медицинского назначения было выделено 229 миллиардов сумов. Для сопоставления: в 2018 году в параметрах Государственного бюджета на один вызов скорой медицинской помощи запланировано 5000 сумов, на все лекарственные препараты и изделия медицинского назначения - 915 миллиардов сумов (в 4 раза больше). Теперь представьте себе: как эти "специалисты", запланировавшие 485 сумов на один вызов скорой медицинской помощи, учитывали расходы!

"За такие деньги нельзя купить даже один шприц или бинт. А расходы на медтехнику и оплату труда врачей кто покроет?", - пишет издание.



Это только одно направление одной сферы. А теперь представьте себе весь государственный бюджет! - заключается в первом разоблачительном материале узбекской прессы. Источник - ca-news.org

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