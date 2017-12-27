В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой

11:04 28.12.2017 В Бишкеке задержан основной подозреваемый в убийстве брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Уточняют, что в настоящее время подозреваемый находится в ИВС ГУВД.



"Его задержали накануне ночью. Это 29-летний Э.О., житель Бишкека. При задержании у него обнаружено вещественное доказательство - пистолет Макарова со стертыми номерами и три магазина с 17 патронами. Изьятое оружие с боеприпасами отправлено на экспертизу. Задержанный дает признательные показания. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия по задержанию остальных участников преступления", - проинформировали в ведомстве.



Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября. Ранее отдельные СМИ сообщили, что это дело может остаться нераскрытым, поскольку в нем замешаны сотрудники милиции. В МВД эту информацию не подтверждали.



28 декабря 2017, Бишкек - ИА "24.kg", Аида ДЖУМАШОВА Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514448240

Новости Казахстана

